Au cours des dernières semaines, nous nous sommes préparés à l’arrivée d’un nouveau Call of Duty, un titre qui n’est pas seulement présenté comme la suite de Black Ops, mais comme un intéressant collaboration entre Treyarch et Raven Software. Mais maintenant, le moment le plus attendu est arrivé avec non seulement la confirmation de son apparition et de ses nouvelles, mais même sa date de sortie et plateformes.

Call of Duty: Black Ops Cold War nous emmènera à l’action actuelle dans les années 80, au milieu de la guerre entre les États-Unis et l’Union soviétique, c’est-à-dire au moment où la guerre froide se déroulait. Bien sûr, le jeu a l’intention de proposer de nouveaux défis et, comme il a été clair, de rester uni à l’un des battle royale qui se démarque le plus depuis sa première, quelle que soit l’heure de sa première, prévu le 13 novembre.

Call of Duty: Guerre froide des Black Ops | Activision

La première chose à savoir est que ce n’est pas un simple redémarrage, mais plutôt une suite spectaculaire, debout à droite après Black Ops 2009. L’histoire, une fois de plus, nous amènera à connaître des événements réels et tourne autour des opérations secrètes qui ont lieu dans le monde de la CIA. Bien sûr, notre mission sera d’arrêter un espion soviétique (Persée) qui tente d’opérer derrière les lignes et envisage d’exécuter un mouvement qui déstabilise complètement les États-Unis.

Sans trop dévoiler d’informations, on se retrouve avec une campagne riche en actualités, une innovation sous toutes ses formes. Bien sûr, cette fois avoir l’opportunité de configurer notre protagoniste. Une intégration prometteuse qui, bien qu’elle ne soit pas présentée comme un éditeur ordinaire, nous permettra de sélectionner certaines des caractéristiques les plus intéressantes comme ton profil psychologique.

Call of Duty: Guerre froide des Black Ops | Activision

Un autre aspect vraiment intéressant est que nous aurons l’occasion de rencontrer de vieux amis comme Frank Woods et même Alex Mason. Concernant ses modes, on sait qu’il aura un mode zombie spectaculaire, le retour de l’un des modes les plus appréciés des joueurs. De cette façon, nous savons que nous aurons l’occasion de renouer avec les fondations qui ont rendu la série si spéciale.

Pour le moment, nous devrons attendre un peu plus longtemps pour connaître les nouveaux détails de ce titre étonnant, même si nous savons que le 9 septembre, ils nous montreront de nouveaux détails de son multijoueur et même qu’il y aura une bêta ouverte avec accès anticipé pour les joueurs, d’abord sur PlayStation 4 s’ils précommandent le jeu. Mais sur quelles plateformes sera-t-il disponible? Comme la société l’a assuré, les joueurs pourront profiter de sa grande action sur PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X et PlayStation 5.