Les joueurs de Appel du devoir sachez que l’un des plus gros problèmes que rencontrent les jeux est espace disque qui occupent sur les consoles et PC. Avec l’arrivée de la PlayStation 5 et de la Xbox Series S | X, certains se demandent si Activision fera quelque chose pour remédier au problème.

Si vous êtes de ceux qui attendent une version optimisée de Call of Duty: Black Ops Cold War, nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles. Le prochain tireur de la franchise dépasse 130 Go sur les consoles de nouvelle génération, ce que représente un problème si vous avez une Xbox Series S.

Pour installer le jeu, vous devez disposer de l’espace suivant sur votre disque dur

PlayStation 4: 95 Go PlayStation 5: 133 Go Xbox One: 93 Go Xbox Series X | S: 136 Go

En ce qui concerne les options d’installation, le jeu peut être géré à partir du menu Paramètres, offrant aux utilisateurs de la console la même flexibilité que sur PC. C’est une bonne nouvelle, par opposition à vous pouvez désinstaller les modalités que vous n’utilisez pas, comme Campaign ou Zombies, pour libérer de l’espace disque.

“ Call of Duty: Black Ops Cold War ” mettra le stockage Xbox Series S à l’épreuve

Les options de stockage proposées par Activision viennent après des mois critique après les mises à jour de taille de Call of Duty: Warzone. La taille du client varie de 80 Go à 100 Go d’espace – selon la plate-forme – bien qu’elle soit considérablement plus petite si vous possédez déjà Call of Duty: Modern Warfare.

Selon ses producteurs, c’est parce que le jeu a beaucoup de contenu. Le problème est encore plus grand si l’on considère que certaines mises à jour dépassent 50 Go et sur certaines plateformes atteindre 95 Go. Avec autant de contenu, on se demande si jouer à Call of Duty: Black Ops Cold War serait viable dans le Xbox Series S.

La console bon marché de Microsoft comprend 500 Go, bien que le l’espace disque indiqué est de 364 Go, selon certains utilisateurs de Reddit qui ont reçu leurs consoles tôt. Avec cette capacité, les joueurs de Warzone aurait du mal à envisager d’autres jeux car ils doivent garantir au moins un tiers de l’espace total pour l’installation et les mises à niveau.

Bien qu’il y aura toujours alternative d’utiliser un disque dur externe, les temps de chargement seraient différents et dépendraient de la vitesse du matériel. Microsoft propose une carte de stockage propriétaire, bien que le prix soit proche de ce que coûte la console.

Le préchargement de Call of Duty: Black Ops Cold War commencera ce week-end pour ceux qui possèdent PS4, Xbox One et PC. Les propriétaires d’une console de nouvelle génération devront attendre la date de sortie, qui est le 10 novembre pour la Xbox Series X | S et le 12 novembre pour la PlayStation 5.