De nombreux joueurs ont suivi de près les étapes définies par Activision pour le Présentation de Call of Duty: Black Ops Cold War. Ce travail incroyable a été révolutionnaire lorsqu’il s’agit de montrer aux joueurs sa bande-annonce, permettant aux utilisateurs du monde entier de jouer. Warzone pour connaître le premier trailer de ce grand travail et, bien sûr, découvrir certains des secrets cachés dans son développement.

Mais, Quand pouvons-nous goûter ce grand travail? On sait qu’à partir du 13 novembre ce sera sa grande première sur PC, Xbox One et PlayStation 4, mais on sait aussi grâce à Activision lui-même que les joueurs sur console Sony qui précommanderont l’œuvre auront la possibilité de jouer à une bêta fermée. exclusivement pour eux. Alors, quand la date pourrait-elle être marquée? Une fuite récente dans les magasins internes de microtransactions CoD Modern Warfare et WWII aurait pu nous donner l’indice.

Via le Web COD Tracker a été fait connaître que la date de début figurait sur la liste interne du dernier Call of Duty et qu’un utilisateur n’a pas hésité à publier la photo du magasin de micropaiement de la Seconde Guerre mondiale. Cela montre que le l’accès à la version bêta serait prévu le 8 octobre, d’abord sur PlayStation 4. De cette façon, on pourrait supposer que, comme dans les mouvements précédents, la société aurait prévu de maintenir la version bêta pour PS4 une semaine avant et, plus tard, pour le reste des plates-formes.

Bien sûr, nous devrons attendre que l’entreprise confirme cette information et, enfin, les joueurs finissent par profiter de cette belle proposition. En attendant, nous vous rappelons que tous les joueurs intéressés par Call of Duty: Black Ops Cold War auront l’occasion d’en profiter enfin le 13 novembre à PC, Xbox One et PlayStation 4, sorti plus tard sur la prochaine génération de consoles.