Call of Duty: Black Ops Cold War arrive à l’aube d’une nouvelle génération de consoles, mais cela ne segmentera pas la base de joueurs. Lors de l’événement de révélation multijoueur d’aujourd’hui, Activision a confirmé que Black Ops Cold War prendrait en charge le jeu croisé et la progression croisée, même à travers les générations de consoles.

Comme détaillé sur le blog d’Activision, la progression de Black Ops Cold War sera liée aux comptes Activision des joueurs, afin qu’ils puissent librement basculer entre différentes plates-formes et que leur progression soit reportée où qu’ils aillent. Cela s’applique également aux consoles de nouvelle génération; Les joueurs peuvent, par exemple, commencer le jeu sur PS4, puis passer à la version PS5 avec toute leur progression intacte lorsque cette console sera lancée plus tard cette année.

En plus de la progression croisée, Black Ops Cold War prendra en charge le jeu croisé, afin que les joueurs puissent faire la fête avec ceux d’autres plates-formes. Comme l’explique Activision, « Avec Black Ops Cold War, une partie multijoueur entière pourrait être composée de jusqu’à cinq joueurs qui jouent au jeu sur les cinq plates-formes disponibles, y compris les consoles de génération suivante et actuelle ainsi que PC. »

Bien que Black Ops Cold War supplantera essentiellement Modern Warfare de l’année dernière, le jeu partagera toujours du contenu et de la progression avec Warzone, le mode Battle Royale autonome de Modern Warfare. Black Ops Cold War et Warzone auront tous deux une passe de combat et un magasin interconnectés, de sorte que le contenu débloqué dans le passe de combat de Black Ops Cold War sera transféré à Warzone et vice versa.

Call of Duty: Black Ops Cold War sera lancé sur PS4, Xbox One et PC le 13 novembre. C’est après le lancement de la Xbox Series X et de la Series S le 10 novembre, bien qu’Activision n’ait pas encore révélé la date de la prochaine génération de le jeu sera disponible. Cependant, la société a confirmé que les mises à niveau de nouvelle génération ne seront pas gratuites pour tous les joueurs. Pour en savoir plus, consultez notre guide de précommande Call of Duty: Black Ops Cold War. Avant la sortie du jeu, Activision héberge également une version bêta de Black Ops Cold War.

Activision a révélé une tonne d’autres détails sur Call of Duty: Black Ops Cold War pendant le flux multijoueur. Nous avons eu notre premier aperçu d’une nouvelle bande-annonce multijoueur et du mode Zombies, et avons découvert le nouveau mode Fireteam. N’oubliez pas de consulter nos impressions multijoueurs Black Ops Cold War pour un aperçu pratique.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible JavaScript pour regarder des vidéos.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec la vidéo HTML5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez saisir votre date de naissance pour visionner cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les règles de GameSpot

Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Lecture en cours: Gameplay en mode escorte VIP – Call Of Duty: Black Ops Cold War

GameSpot peut obtenir une commission sur les offres de vente au détail.