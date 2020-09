Les dernières semaines ont été marquées en grande partie par l’actualité à venir avec le nouveau titre Activision. Call of Duty: Guerre froide Black Ops Il a fait l’objet de toutes sortes de rumeurs, y compris des fuites qui soulignaient les possibilités de sa jouabilité. Bien que heureusement, la présentation n’ait pas tardé à arriver et la confirmation que ce sera le 13 novembre de cette année que nous pourrons profiter de cette belle expérience.

Bien sûr, connaître votre campagne n’est pas la seule chose importante car, comme nous l’avons bien vu avec la première de Modern Warfare, le multijoueur a beaucoup à offrir. Et sans aucun doute, le travail de Treyearch et Raven Software ne veut pas être loin derrière, mais, comme on a pu le voir dans le live d’Activision, les news jouables sont nombreuses et très intéressantes.

Lors de la présentation, en plus de confirmer que le gameplay présenté fonctionne sur une PlayStation 5, on nous a donné des détails sur les opérations. Dans ceux-ci, les joueurs trouveront de nouveaux modes de jeu et des façons de jouer, le tout en des cartes réalistes qui nous mèneront à différentes parties, y compris Miami, et où nous profiterons de tous ces petits détails qui provoquent une sensation de profondeur, comme la musique dans les locaux que nous pouvons écouter en passant.

Ce multijoueur est passé à apporter de nouvelles options aux joueurs. D’une part on retrouve la jouabilité, la guérison automatique et même l’amélioration du mouvement des opérateurs au sol. Bien sûr, tout cela sera étroitement lié aux nouveaux systèmes qui donneront une nouvelle expérience avec des cinématiques surprenantes et de bonnes nouvelles.

Bien sûr, la grande surprise de cette journée a été la confirmation officielle que Black Ops Cold War aura multiplateforme et même jeu entre les générations. En plus d’avoir la possibilité de prendre en charge la progression croisée, nous pouvons profiter de jeux spectaculaires avec nos amis, quelle que soit la plateforme sur laquelle nous sommes. Tout cela, dans une nouvelle génération pour Call of Duty le 13 novembre sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et plus tard sur Xbox Series X et PlayStation 5.