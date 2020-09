Le jour est arrivé que la communauté Call of Duty attendait. Après avoir présenté un bref aperçu de la campagne Call of Duty: Black Ops Cold War il y a quelques semaines, ils ont maintenant partagé le première bande-annonce multijoueur. N’oubliez pas que cette livraison a deux studios en charge du projet; Raven Software est en charge de la campagne. Alors que Treyarch est responsable du multijoueur et du mode avec les zombies.

Comme d’habitude dans ce type de progrès, l’étude s’est concentrée sur la présentation du gameplay multijoueur, ainsi que sur la variété des scénarios dont nous pouvons profiter du prochain. 13 novembre. Il convient également de mentionner que la bande-annonce a été capturée sur la PlayStation 5. Certains des emplacements que nous pouvons voir sur les cartes sont Miami, Angola, Moscou et Ouzbékistan, entre autres qui seront annoncés plus tard.

Treyarch explique que, comme ce qui s’est passé dans Call of Duty: Modern Warfare, ils offriront un grande variété de cartes non seulement dans leur cadre, mais aussi dans leur conception. Dans la bande-annonce, vous pouvez même voir que les joueurs pourront se battre dans les profondeurs de l’océan. De plus, des cartes à grande échelle qui permettent la présence de véhicules, comme des chars ou des motoneiges, reviennent. Bien sûr, ils proposeront les cartes traditionnelles à trois lignes pour accueillir un plus petit nombre de joueurs.

Quant aux nouveautés de gameplay, le Scorestreaks fonctionne, la série de points qui donne accès à des attaques spéciales. Dans Call of Duty: Black Ops Cold War votre score Scorestreaks ne sera pas réinitialisé lorsque vous mourrezAu lieu de cela, il se cumule à mesure que vous tuez plus. Bien sûr, une fois que vous obtenez votre « Scorestreak », le score est réinitialisé pour éviter une avalanche d’attaques spéciales sur la carte. Il faut également mentionner que la première vie – au début du jeu ou après l’activation d’un « Scorestreak » – attribuera plus de points pour éliminer des ennemis ou atteindre des objectifs. Détesté que la mini-carte standard ait disparu dans Modern Warfare? Ne vous inquiétez pas, il reviendra dans le multijoueur Black Ops Cold War.

Il « Armurier », la section pour personnaliser les armes, est de retour avec les mêmes options que le titre précédent offrait déjà. Cependant, maintenant chaque arme aura jusqu’à sept emplacements pour ajouter des accessoires. Pour les débloquer, vous devrez monter de niveau en multijoueur. Autrement dit, ils ne seront pas proposés par le biais de microtransactions. Pour terminer avec le multijoueur, Treyarch promet un jeu croisé et une progression croisée entre toutes les plateformes: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

Activision note que la progression se connectera à Call of Duty: Warzone à l’avenir de la même manière que Modern Warfare. Au-delà de la connexion du progrès, Warzone recevra également des armes, des véhicules, des opérateurs et d’autres objets de Call of Duty: Black Ops Cold War.. Cependant, la mise à jour de la bataille royale viendra plus tard.

