De nombreux joueurs ont déjà commencé le compte à rebours pour voir le excellente nouvelle pour Call of Duty: Black Ops Cold War, Le nouveau travail d’Activision qui mettra nos compétences à l’épreuve pendant la guerre froide. Bien qu’actuellement, les joueurs puissent continuer à profiter de l’excellente proposition présente dans Warzone et Guerre moderne, Il y a ceux qui ne peuvent pas oublier la grande nouvelle, notamment avec un titre qui nous promet le grand retour du mode zombies.

Ce mode, bien qu’il ait déjà confirmé son retour, attend toujours de voir ses détails dévoilés. Mais grâce à un compte arabe qui recueille des informations, des fuites et des rumeurs sur les titres de la saga Call of Duty, nous connaissons une série d’actualités liées au jeu Activision et qui mentionnent que l’histoire zombie de ce nouvel opus aura une toute nouvelle histoire.

Comme mentionné dans la publication elle-même, cette information est sortie du blog d’Activision lui-même, indiquant que nous trouverons une histoire qui nous montrera le pandémie causée par les événements de la guerre froide. Une série d’événements qui provoqueront l’apparition de zombies, ce qui compliquera notre progression et notre survie sur le champ de bataille.

En revanche, dans une autre publication sur le même compte, il est mentionné que le mode zombies aurait son annonce le même jour que le mode zombies pour Warzone, rumeur depuis plusieurs semaines, serait révélé. Bien que, pour le moment, nous devrons continuer à attendre. En attendant, nous vous rappelons que Call of Duty: Black Ops Cold War sortira le 13 novembre à PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X et PlayStation 5.