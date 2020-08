Call of Duty: Black Ops Cold War a été révélé aujourd’hui, et vous pouvez consulter la bande-annonce de la campagne ci-dessous.

Il a également été annoncé aujourd’hui que vous pouvez vous attendre à du contenu gratuit pour le multijoueur et les zombies après le lancement. Call of Duty: Guerre froide Black Ops.

Révélé aujourd’hui après des fuites précédentes, le jeu a finalement été révélé dans Warzone en tant que suite du premier titre Black Ops.

Le jeu se déroule en 1981 et présente une histoire de conspiration, où «tromperie et subterfuge» composent la campagne solo, développée par Raven Software.

Vous rencontrerez des personnages historiques et apprendrez des «vérités dures» en vous battant dans des endroits comme Berlin-Est, la Turquie, le Vietnam, Moscou de l’ère soviétique, etc.

Votre objectif est d’arrêter un complot «des décennies en gestation» alors qu’ils suivent les traces de Persée, qui a pour mission de déstabiliser l’équilibre mondial des pouvoirs et de changer le cours de l’histoire.

Au-delà de la campagne, vous pourrez intégrer diverses armes et équipements de la guerre froide à la prochaine génération de combats multijoueurs et à une toute nouvelle expérience Zombies.

Le titre propose un support cross-play sur les systèmes actuels et de nouvelle génération avec une progression croisée dans tous les modes. Il offrira également un système Battle Pass et du contenu gratuit après le lancement, y compris des cartes et des modes multijoueurs, des expériences Zombies et des événements communautaires en jeu.

Il s’appuiera également sur Warzone et le supportera, et comprendra des fonctionnalités de progression partagées avec Warzone, en ajoutant de nouveaux éléments d’inventaire pouvant être utilisés dans les deux jeux. Ne vous inquiétez pas: le joueur Warzone aura toujours accès à tout le contenu de Modern Warefare, y compris les opérateurs et les plans d’armes précédemment gagnés.

À partir d’aujourd’hui, la pré-commande ou le pré-achat de versions numériques débloquera instantanément des récompenses numériques, y compris l’opérateur Black Ops Frank Woods maintenant, et fournira un accès anticipé à la bêta ouverte multijoueur de la guerre froide.

Les dates de la bêta ouverte doivent être annoncées prochainement. Le multijoueur sera révélé le 9 septembre sur Twitch.

Le jeu sortira sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 13 novembre et sera disponible sur PS5 et Xbox Series X ce jour férié.