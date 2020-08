À la suite de la révélation mondiale de Call of Duty: Black Ops Cold War, nous revenons sur tout ce que nous savons maintenant jusqu’à la sortie des jeux.

Campagne

Nous avons vu de nombreuses informations publiées sur la campagne de Black Ops Cold War hier, alors passons en revue.

Premièrement, la campagne de Black Ops Cold War est développée par Raven Software. Dan Bunting de Treyarch a déclaré que pour sortir le jeu à temps pour les lancements de la prochaine génération, ils devaient s’associer à Raven pour faire la campagne. Cependant, il insiste sur le fait qu’ils ont créé une campagne «digne du nom Black Ops».

Pendant la campagne BOCW, vos choix affecteront la fin. En tant que suite directe de Black Ops 1, les multiples fins mèneront soit à Black Ops 2, soit à Modern Warfare 2019. Black Ops Cold War donne au joueur beaucoup de liberté dans la façon dont il joue les missions et même les lignes vocales qui affecteront toutes la fin. résultat.

Pour ajouter encore plus de personnalisation, pour la première fois dans un jeu Call of Duty, vous pourrez utiliser un personnage personnalisé dans la campagne. Les joueurs pourront choisir leur nom, leur sexe, leur identité, leur histoire et bien plus encore. Cependant, ceci est purement esthétique et n’affectera en aucun cas la Campagne.

De nombreux fans seront heureux d’apprendre que Woods, Hudson et Mason reviendront tous en tant que personnages de Black Ops Cold War. Ces personnages principaux seront rejoints par Russell Adler, Helen Park, Lazar Azoulay et Lawerence Sims qui sont tous des personnages influents de l’histoire.

Multijoueur

Nous ne savons pas grand-chose sur le multijoueur de BOCW, à l’exception du court clip que nous avons vu à la fin de la révélation. Bien que la révélation multijoueur soit prévue pour le 9 septembre, nous n’avons donc pas longtemps à attendre avant de voir plus de gameplay.

Avez-vous regardé la fin de la bande-annonce? PREMIER REGARD SUR #BlackOpsColdWar MP: pic.twitter.com/3qGDWFS4rT – Call of Duty News (@charlieINTEL) 26 août 2020

Il a également été confirmé que Playstation continuerait d’être un partenaire principal de la console pour Black Ops Cold War. Cela signifie que la version bêta sera disponible au moins 5 jours avant toute autre plateforme.

Prix ​​et éditions

Édition Standard (PS4, Xbox One et PC) – 59,99 $

Bundle inter-génération (PS4 / PS5 et Xbox One / Xbox Series X) – 69,99 $

Le Bundle Cross-Gen comprend la version actuelle du jeu ainsi que la prochaine génération lors de son lancement. Si vous n’êtes pas sûr d’acheter les consoles de nouvelle génération, vous pouvez acheter l’édition standard, puis mettre à niveau pour 10 $ si nécessaire.

Édition ultime (PS4 / PS5, Xbox One / Xbox Series X et PC) – 89,99 $

Les versions de la console incluent la version actuelle et la version nouvelle génération lors de son lancement

Pack Terre, Mer et Air

3 skins d’opérateur

3 skins de véhicule

3 plans d’armes

Bundle Battle Pass (1 saison Battle Pass + 20 niveaux de sauts)

Pack d’armes de confrontation

Plus de détails sur Call of Duty: Black Ops Cold War seront révélés ce soir à la Gamescom, vous pouvez regarder le livestream de l’événement sur YouTube ou Twitch.