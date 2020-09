Alors que de nombreux créateurs de contenu peuvent jouer à une version Alpha de Black Ops Cold War, voici toutes les cartes, armes, avantages et bien plus que nous connaissons

Plans

Armada – Dans l’une des cartes Call of Duty les plus intéressantes que nous ayons jamais vues, Armada n’a pas de voies. Au lieu de cela, les tyroliennes relieront deux navires de la Marine avec des véhicules tels que des Wakerunners et des Gunboats traversant les eaux ci-dessous.

Carrefour – Crossroads est une carte cinématographique qui «semble avoir été retirée de la campagne». Cependant, c’est également l’une des plus grandes cartes de BOCW et à cause de cela, les chars et la guerre des véhicules seront essentiels à la victoire de votre équipe.

Miami – Influencée par Ocean Drive à Miami, cette carte est définie pendant la nuit uniquement avec les néons et la musique du club donnant une sensation de gangster des années 80 à la carte. Les joueurs peuvent choisir de se battre à travers les bâtiments ou de flanquer à l’extérieur sur la plage ou même dans les eaux de la mer.

Satellite – Situé en Angola, Satellite est positionné en Afrique centrale et ne comporte aucun bâtiment. Au lieu de cela, les joueurs se battront à travers un site de crash dans le désert, finissant autour des débris.

Moscou – Moscou emmènera les joueurs à travers le centre-ville des années 80 sur une carte standard à 3 voies avec de grands immeubles, des voitures et une station de métro.

Armes primaires:

Fusils d’assaut

SMG

Fusils tactiques

Mitrailleuses légères

Fusils de sniper

Armes secondaires:

Pistolets

Fusils de chasse

Lanceurs

Avantages:

Avantage 1

Ingénieur – Détectez les équipements ennemis et les scores à travers les murs

Masque tactique – Résistance maximale aux grenades clignotantes et assommantes. Immunité aux gaz.

Flak Jacket – Prenez moins de dégâts des explosifs ennemis et des incendies Molotov.

Avantage 2

Scavenger – Reconstituer les munitions des joueurs tombés au combat

Intendant – Recharger l’équipement en 25 secondes

Tracker – Voir l’empreinte des pas ennemis. Visez les ennemis pour les révéler sur la mini-carte de votre équipe.

Avantage 3

Cold Blooded – Les Scorestreaks contrôlés par l’IA ne vous cibleront pas. Les scores contrôlés par le joueur ne vous mettront pas en évidence. Montrez-vous froid sur Thermal. Les joueurs dans des véhicules ne verront pas vos plaques signalétiques.

Fantôme – Indétectable par les avions espions ennemis chaque fois que vous déplacez, plantez ou désamorcez des bombes, ou contrôlez des Scorestreaks.

Ninja – Sprint plus tranquillement. Résistant au micro de champ.

Équipement:

Tactique

Grenade fumigène

Grenade assourdissante

Mortel

Bien que nous nous attendions à ce que davantage de cartes, d’armes et d’équipements soient ajoutés avant la bêta et éventuellement la sortie complète du jeu, cela nous donne une bonne idée du type de choses à attendre en jouant à Black Ops Cold War.