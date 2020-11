Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 20/11/2020 17h12

La mort de Chadwick Boseman août dernier a pris le monde d’assaut. Des mois avant, Ryan Coogler, directeur, avait confirmé que la suite de Panthère noire était déjà en production et ferait partie de la Phase 4 du MCU. Maintenant, merveille confirmé qu’ils ne remplaceront pas Boseman, ils n’utiliseront pas non plus CGI, mais ils ont également révélé le début du tournage.

Comme signalé Le journaliste hollywoodien, Black Panther 2 commencera le tournage en juillet 2021 dans la ville de Atlanta, et il est prévu que cette période pourrait s’étendre jusqu’en 2022. Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Winston Duke et Angela Bassett reviendra pour reprendre ses rôles d’origine comme Black Panther et Avengers: Infinity Wright.

Cependant, des rumeurs indiquent que Shuri pourrait être celui chargé de donner vie au héros cette fois-ci, donc le rôle de Wright ce serait encore plus important.

Via: BD

Nintendo affirme que le piratage est un problème international qui “ne cesse de croître” Sony pourrait ajouter plus de jeux à la collection PS Plus à l’avenir

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.