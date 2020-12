Récemment, nous avons fait écho à l’annonce d’une édition physique de Blasphemous qui arriverait sur Nintendo Switch à un moment à déterminer en 2021. Aujourd’hui, le distributeur Selecta Play a confirmé que le titre débarquera dans les magasins spécialisés le 10 mars, et maintenant! peut être réservé!

Blasphématoire est un jeu vidéo d’action de style metroidvania dont la conception imaginaire et soignée s’inspire du folklore espagnol et, plus précisément, de la Semaine Sainte andalouse. Ceci, ajouté à son gameplay frénétique et stimulant, lui a valu 5 prix aux XII Gamelab 2020 National Video Game Awards, dont celui de Meilleur jeu de l’année. Son arrivée en Espagne par la main de Team 17 et Selecta Play nous apportera le grand succès du développeur espagnol The Game Kitchen dans une édition standard sans précédent, doublée en espagnol et avec beaucoup de contenu exclusif, et une édition collector limitée pour Switch et PS4 .

Voir également

Contenu de l’édition collector blasphématoire:

Jeu vidéo complet

Avec tout le contenu du DLC “Blasphématoire: remue de l’aube»Ce qui comprend entre autres: le doublage complet en espagnol et le doublage en anglais mis à jour. Nouveau contenu de campagne, personnages, zones et boss. Carte entièrement repensée. Améliorations graphiques des niveaux, de l’éclairage et des animations.

Comique

La bande dessinée blasphématoire intitulée “A genou”, Écrit par Enrique Cabeza et avec un dessin d’Oscar Celestini.

Bande originale

2 CD de 32 titres composés par Carlos Viola. La bande originale est désormais complète avec de nouveaux morceaux de la mise à jour «Blasphemous: Stir of Dawn».

Livre d’art

Livre de 216 pages avec tout l’art conceptuel du personnage principal, les personnages généraux, les ennemis, les boss finaux, le monde, l’iconographie et les éléments, les créations artistiques, les interviews …

Tirages d’art

3 tirages d’art 27,6×17 cm avec les meilleures illustrations blasphématoires.

Carte spéciale “Making of Blasphemous”

Trouvez votre code spécial pour pouvoir profiter en ligne du Making Of réalisé et joué par le même studio qui a créé le jeu “The Game Kitchen”.

Fermoir en métal

Broche en métal avec l’image en relief du personnage principal du jeu “El Penitente”, et avec un design réalisé exclusivement pour cette édition par Enrique Cabeza.

en relation