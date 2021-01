Blizzard ajoute Vicarious Visions, auteurs des remakes Crash Bandicoot et Tony Hawk à son équipe

Désormais, il travaillera pour les grandes marques de Blizzard telles que StarCraft, Overwarch ou Diablo.

Par Angel Herrera / Mis à jour le 23 janvier 2021, 11 h 37

Des changements importants et surprenants ont eu lieu au sein Activision-Blizzard. Soudain, il a été annoncé que Visions vicariales, responsable de la plus récente Crash Bandicoot N.Sane Trilogy et des remasters Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk, a continué à être une filiale directe de Blizzard Entertainment.

Vicarious Visions a travaillé avec certaines des plus grandes marques d’ActivisionJusqu’à il y a quelques heures, le studio travaillait directement pour Activision et avec plusieurs de leurs propriétés respectives mais, avec cette modification, ses membres vont désormais concentrer leurs ressources et efforts sur des projets liés aux franchises Blizzard. Ces changements incluent les plus de 200 travailleurs de l’équipe du développeur, y compris Jen Oneal, le chef du studio et qui deviendra désormais le vice-président exécutif du développement de Blizzard; aussi bien que Simon Ebejer, chef des opérations et qui remplacera son associé à la tête de Vicarious Visions.

Pour le moment, les projets dans lesquels le personnel du studio travaillera désormais sont inconnus. Cependant, il est entendu qu’ils ont été impliqués dans certains jeux pour Blizzard pendant un certain temps, avant même que la transition n’ait lieu. Vicarious Visions a été fondée en 1990 dans la ville de Albany, État de New York, et en 2005, il a été acquis par Activision. Depuis leur ajout, ils ont travaillé sur les titres de plusieurs des franchises les plus importantes de l’entreprise telles que Crash Bandicoot, Tony Hawk, Guitar Hero, Destiny ou Skylanders.

Cette annonce s’accompagne d’une rumeur selon laquelle Vicarious Visions travaille sur un remake de Diablo 2, ce qui à ce jour n’a pas été confirmé.

Nouveaux jeux Blizzard

Suite à la sortie du remarquable World of Warcraft: Shadowlands, on sait peu de choses sur les projets à venir de Blizzard, dont deux ont déjà été dévoilés: un Overwatch 2 pour lequel aucun détail n’a été partagé depuis pratiquement son dévoilement à la BlizzCon 2019, bien que son directeur général ait promis que nous aurons des nouvelles d’Overwatch 2 en février; et le très attendu Diablo IV sera vraisemblablement également présent à la nouvelle BlizzCon dans quelques semaines.

Aurons-nous également des nouvelles du premier projet Vicarious Visions sous l’égide de Blizzard? Il ne reste plus qu’à attendre quelques semaines pour le savoir. L’événement aura lieu du 19 au 20 février et comme mentionné précédemment, cette année, la BlizzCon sera gratuite pour tous.

