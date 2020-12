Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’année dernière à la BlizzCon 2019, Blizzard a révélé Overwatch 2 et Diablo IV à la suite de diverses rumeurs. Bien que nous ayons eu un aperçu des deux jeux grâce à des bandes-annonces fantastiques, la société a averti qu’il faudrait encore beaucoup de temps pour que les jeux soient prêts. Cependant, un an s’est écoulé et apparemment l’attente a été plus légère qu’on ne le croyait auparavant et nous en saurons bientôt plus sur les nouveaux titres de ces séries.

Dans un nouveau journal de développement, Jeff Kaplan, le directeur d’Overwatch, en a profité pour tenir les fans au courant de l’actualité du titre. Dans la vidéo, le développeur a parlé de Kanezaka, une nouvelle carte gratuite pour le mode Deathmatch qui sera inspirée du Japon et qu’il sera possible de la tester sur PC (via le PTR) en décembre et qui sera disponible à tout le monde à un moment donné. début 2021, probablement en janvier, selon Kaplan. Ce qui est important, c’est qu’il a des œufs de Pâques et l’histoire des frères Shimada et qu’il aura un suivi d’Overwatch 2.

Dans le cas où vous l’avez manqué: BlizzConline sera gratuit et les fans pourront y participer.

Actualités d’Overwatch 2 à venir

La chose la plus intéressante, cependant, pour beaucoup, c’est que le développeur a abordé le sujet d’Overwatch 2, après un long moment sans donner plus d’informations à ce sujet. La bonne nouvelle est que nous connaîtrons bientôt le jeu, car Kaplan a confirmé qu’il y aura des nouvelles du projet à la BlizzCon Online, l’événement que Blizzard aura lieu en février et que la société a préparé comme alternative à la BlizzCon 2020, qui a dû être annulée. en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Il est important de dire que, alors qu’il anticipait les nouvelles d’Overwatch, Kaplan a également invité les fans à ne pas trop augmenter leurs attentes, car il y a encore du travail à faire.

Diablo IV sera également à la BlizzCon Online

Blizzard a également couvert les fans de Diablo, qui attendent sûrement avec impatience le dernier épisode de la franchise, Diablo IV. Bien que Blizzard ait tenu les fans informés du gameplay et des mécanismes de ce nouveau projet, il n’a pas présenté de bande-annonce similaire à celle qui a eu lieu à la BlizzCon 2019, avec une séquence cinématographique époustouflante.

Heureusement, il semble que vous n’aurez pas à attendre longtemps pour voir une autre bande-annonce sous la forme d’une vidéo, car dans la dernière mise à jour de l’équipe de développement en charge du projet, il a été confirmé que le jeu sera également présent à l’événement virtuel BlizzConline. Mais ce ne sera pas une mise à jour légère, puisque le directeur du jeu, Luis Barriga, a anticipé qu’il y aurait des nouvelles juteuses et a laissé entendre qu’ils feraient la révélation d’une nouvelle classe, comme il a mentionné qu’il y aurait “une nouvelle version de la scène du feu de camp” qui sera présenté lors de la BlizzCon 2019.

Que pensez-vous de ces publicités? Êtes-vous intéressé par ce que Blizzard apportera à la BlizzConline? Dites le nous dans les commentaires.

Ni Diablo IV ni Overwatch 2 n’ont de date de sortie, mais les deux titres sont en développement actif. Vous pouvez trouver plus d’informations sur BlizzConline en visitant cette page.

