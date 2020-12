Les outils de personnalisation vont continuer à se développer au-delà de Shadowlands.

Bien qu’il y ait toujours eu une certaine gamme de personnalisation dans World of Warcraft, le consensus parmi les fans est que le répertoire d’outils disponibles était très limité et générique, compte tenu des progrès de la catégorie MMO et des jeux vidéo en général, c’est pourquoi l’un des ajouts les plus importants et les plus réussis de Shadowlands était précisément le nouvel inventaire d’options de personnalisation des personnages, beaucoup plus variés et approfondis.

Eh bien, dans le cadre de l’interview qu’il a donnée à 3DJuegos, Ion Hazzikostas, directeur, World of Warcraft, a révélé que Blizzard continuerait à travailler sur l’expansion des nouvelles options de personnalisation, qui ont été bien accueillies par les fans, mais sans fournir de feuille de route spécifique, que ce soit dans Shadowlands ou dans le jeu général.

L’équipe continuera d’élargir la gamme d’options disponibles“Les changements que nous avons apportés à la personnalisation des personnages ont commencé par la refonte de la structure de base pour prendre en charge toutes les nouvelles options – littéralement des millions de combinaisons et d’apparences”, a expliqué Hazzikostas. “Nous considérons les efforts investis dans le lancement de Shadowlands comme un début et non comme une fin.. Je ne peux pas m’engager et parler spécifiquement des correctifs et des horaires pour Shadowlands, mais à l’avenir, l’équipe continuera d’élargir la gamme d’options disponibles pour de nombreuses courses que nous avons dans les personnalisations et certaines qui en nécessitent encore plus. Et ce qui est passionnant dans ce processus, c’est d’écouter la communauté, à la fois l’enthousiasme suscité par les nouvelles options, ainsi que le désir de plus d’articles à choisir, de plus de tenues qu’ils aimeraient voir disponibles, et c’est quelque chose que l’équipe aime beaucoup attentif et que l’on reconnaît. “

En plus des nouvelles options de personnalisation, Shadowlands a apporté avec lui la Tour des Damnés, la nouvelle zone Revendreth, des changements de classe plus dynamiques, une expérience renouvelée pour les nouveaux joueurs, de nouvelles compétences, de nouveaux talents et une interface, pour ne nommer que quelques nouvelles fonctionnalités. L’expansion a débuté le 24 novembre.

