BlizzConline sera l’événement pour en savoir plus sur Overwatch 2, Diablo 4 et d’autres jeux.

Tempête De Neige Il organise un événement en face à face depuis 15 ans où il annonce des nouvelles de ses jeux vidéo, et où les fans peuvent se retrouver pour participer à toutes sortes d’activités liées à leurs titres préférés. Comme nous le savions déjà, la pandémie de 2020 a fait de cette BlizzCon “BlizzConline“une édition exclusivement numérique destinée à maintenir la tradition dans une perspective plus sûre. Et avec ce nouveau format, ils arrivent également changements de monétisation.

Dans une vidéo présentant les actualités, produits et services liés à Blizzard, le président J. Allen Brack annonce que la BlizzConline, prévue du 19 au 20 février, sera libre pour tous les téléspectateurs. C’est, en partie, une première pour l’événement: bien que la cérémonie d’ouverture ait toujours été vue gratuitement, le reste des tournois, des concours et des objets de collection faisaient partie d’un ticket virtuel de 40 dollars / euros.

Malgré tout, une bonne partie de la Activités auxquels les parents de WoW sont habitués, y compris les compétitions, les concours de cosplay ou la marche amusante des murlocs, où les fans interprètent ces poissons tribaux avec plus ou moins de fidélité visuelle. Bien sûr, nous aurons également des publicités.

Dans cette édition, nous devrons garder un œil attentif sur Overwatch 2 et Diablo IV, entre autres nouveautés. Le premier ajoutera des héros de campagne et du contenu PvE au jeu de tir coopératif de Blizzard, tandis que le second adoptera une approche plus sinistre et traditionnelle de la série RPG basée sur la progression du butin. Aucun des deux n’a de date de sortie pour le moment.

