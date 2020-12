Cela fait un moment que nous n’avons pas entendu parler Diable 4, et évidemment, les fans commencent à désespérer. Eh bien, nous sommes heureux de vous dire que Tempête De Neige Il a enfin partagé de nouveaux détails sur ce titre attendu, et nous vous racontons ici tout ce qui a été révélé.

Comme vous le savez, ses développeurs ont publié des mises à jour trimestrielles sur le jeu tout au long de 2020, et pour clôturer l’année, ils ont publié une dernière qui nous offre une bonne quantité d’informations. Commençons par les différents types d’armes.

Il existe des armes à une main, qui vous permettront d’exécuter des attaques rapides mais un peu plus faibles. Pendant ce temps, les armes à deux mains font le contraire; attaques lentes mais avec une attaque beaucoup plus grande. Toutes les différentes classes du jeu pourront choisir entre ces deux options.

Les niveaux par couleurs concernant l’équipement sont de retour, cependant, pour ce quatrième opus, ses développeurs changeront un peu le fonctionnement du système. Au lieu d’ignorer ou de rejeter tout élément d’un niveau inférieur à celui que vous possédez déjà, Tempête De Neige apportera à la table une série d’ajustements d’équilibre pour une plus grande variété et une personnalisation de classe.

Dites bonjour aux affixes légendaires, qui fonctionnent de la même manière qu’un objet rare, sauf qu’ils fournissent des effets légendaires. Vous aurez le choix entre de nombreuses options, et chaque combinaison différente de gemmes et de runes offre un effet unique et spécial, tel qu’une résistance accrue ou des dégâts élémentaires.

En passant au sujet des compétences, vous pouvez choisir entre passif et actif et les changer autant de fois que nécessaire. Cependant, plus vous avez de niveau supérieur, les redémarrer prendra plus de ressources, alors ne pensez pas que vous pouvez abuser de ce mécanisme.

Diable 4 n’a pas encore de date de sortie exacte, mais Tempête De Neige a annoncé qu’il serait disponible pour Xbox One, PS4 et PC. Cependant, ses débuts sur les consoles de nouvelle génération sont pratiquement imminents.

La source: Tempête De Neige