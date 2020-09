Par Dom Peppiatt,

Lundi 21 septembre 2020 20h40 GMT

Activision Blizzard a annoncé BlizzConline, un événement entièrement numérique et en ligne uniquement qui sera l’alternative à une BlizzCon 2020 physique.

Plus tôt cette année, Blizzard a annoncé qu’elle annulerait l’événement de cette année – la BlizzCon 2020 – «à la lumière de toutes les considérations de santé et de sécurité» que la société souhaiterait prendre.

Maintenant, pour compenser l’annulation de l’événement, le studio a annoncé la BlizzConline. Le nouvel événement aura lieu le 19 février et 20 février 2021. Au moment de la rédaction de cet article, on ne sait pas si l’événement sera gratuit, payant ou un mélange des deux.

« Bien que les circonstances nous empêchent de nous réunir en personne cette année, nous préparons un petit quelque chose au début de l’année prochaine pour canaliser l’esprit de la BlizzCon sous la forme d’une émission en ligne », indique un article sur le site de la BlizzCon. « Nous avons encore beaucoup de planification à faire, et il faudra encore du temps avant que nous soyons prêts à partager plus de détails, mais nous voulions vous donner un aperçu de la façon dont vous pouvez faire partie du plaisir en ligne. »

Jusqu’à présent, Blizzard a révélé qu’il y aurait une série d’activités destinées à la communauté au cours des deux jours. Blizzard a l’intention d’organiser un concours de cosplay, un concours de cosplay pour animaux de compagnie, un concours de narration numérique, un concours d’art et un spectacle de talents. Oh, et il y a aussi une marche spéciale de la précession numérique des Murlocks.

La BlizzCon de l’année dernière a été l’un des événements les plus importants jamais organisés par la société et a accueilli les révélations de Diablo 4 et Overwatch 2.

Il n’est pas clair pour le moment si la société envisage de faire des annonces majeures concernant de nouveaux titres, ou de proposer des mises à jour sur les titres actuellement en développement, pendant la BlizzConline 2021.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Activez JavaScript pour vous inscrire à notre newsletter

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de vente au détail en ligne. Si vous cliquez sur l’un d’eux et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.

12-20

SEPTEMBRE

2020

AU MONDE

LE PLUS GRAND NUMÉRIQUE

ÉVÉNEMENT DE JEUX

Nouveaux jeux | Panneaux | Jouons | Aperçu de l’industrie | Tournois Esports | Livestreams | Jeux de table | Merch exclusif | Plus!