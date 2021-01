Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Lors du lancement de nouvelles consoles, rares sont généralement les jeux exclusifs qui les accompagnent. Le cas de la Xbox Series X | S a été le plus frappant, car on peut dire que jusqu’à présent, il n’y a pas d’exclusivité pour la console. Cependant, cela est sur le point de changer, car la première grande exclusivité, The Medium, fera ses débuts ce mois-ci et pour exciter les fans, son développeur a partagé une nouvelle vidéo qui détaille où il s’est inspiré pour créer le monde de The Medium.

Comme nous l’avons mentionné, la proposition principale de The Medium est le gameplay divisé en 2 mondes, le monde habité par le vivant et le plan spirituel, il présente une grande similitude avec l’autre, car ils sont parallèles, mais certains éléments dérangeants se détachent et il est plus hostile .

En conséquence, Bloober Team a dû rendre 2 mondes très différents artistiquement parlant. Pour distinguer les mondes, qui apparaîtront parfois côte à côte à l’écran, les couleurs seront tamisées, froides et peu saturées dans le monde réel, et pour représenter cette Bloober Team mentionne qu’elle s’est inspirée des films de Roy Andersson.

Dans le cas où vous l’avez manqué: un tiers de la partie de The Medium aura des mécanismes de double réalité.

Le monde des esprits sur The Medium, en revanche, est plus organique et l’éclairage est plus chaleureux. C’est précisément pour ces raisons et son mysticisme que ce plan attire le plus l’attention. Fait intéressant, The Medium a été inspiré par les peintures de Zdzisław Beksiński, un artiste polonais dont le travail regorge de personnages squelettiques et dont l’influence peut être clairement vue dans des environnements qui évoquent l’inconfort, mais la familiarité, comme le mentionne le développeur.

Ainsi, dans une grande partie du monde des esprits, des environnements du monde réel ont été pris, mais ils étaient ornés d’éléments caractéristiques du travail de Beksiński, tels que des structures osseuses ou des matériaux allongés avec la forme des os des mains, précisément cette influence peut être vu dans l’image de couverture du jeu, dans lequel le visage de Marianne, le protagoniste du titre, avec de nombreux doigts autour.

L’influence du travail de Beksiński sera encore plus importante dans l’expérience de jeu, car, comme cet auteur, qui n’a pas expliqué ses œuvres, Bloober Team présentera intentionnellement des détails visuels inexpliqués afin que le joueur puisse faire sa propre interprétation de ce qui s’est passé. dans un certain environnement.

Nous vous laissons avec la vidéo ci-dessous. Aussi, si vous venez de découvrir Zdzisław Beksiński et êtes intéressé par son travail, nous vous invitons à découvrir plusieurs pièces partagées par le compte Twitter d’ArtofBeksinski.

MASTERPIECE – “Untitled” – 1983, 87 x 87 cm (MHS) #beksinski #zdzislawbeksinski #artist #art #modernart #darkart #surrealism #painting #trumpeter pic.twitter.com/Kw1hCxveBi – Zdzisław Beksiński (@ArtofBeksinski) 8 janvier 2018

Qu’as-tu pensé de l’art de The Medium? Pensez-vous que la présentation de ces 2 mondes parallèles fait un excellent travail? Dites le nous dans les commentaires.

Si vous êtes un joueur Xbox Series X | S ou PC et que vous êtes un amateur de jeux d’horreur, vous avez sûrement hâte d’essayer The Medium. Pour alléger un peu l’attente, nous vous invitons à découvrir ce gameplay étendu pour vérifier le gameplay du titre.

Le support sera disponible le 28 janvier exclusivement sur Xbox Series X | S et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

