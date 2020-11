Au début de ce mois, nous avons confirmé que Exsangue serait le prochain personnage jouable de Sanglant: Rituel de la nuit. Et, malgré la polémique, les mises à jour (que ce soit sous forme d’optimisations ou de nouveau contenu) continuent d’arriver sur Nintendo Switch. Désormais, les responsables, avec le grand Koji Igarashi à la tête, ont voulu rendre l’attente plus agréable avec une nouvelle bande-annonce centrée sur ce personnage.

Et c’est que 505 Games et ArtPlay sont conscients que l’inclusion de Bloodless dans Bloodstained: Ritual of the Night, en tant que personnage jouable, est tout un événement. Pour tout cela, ils ont préparé une avance, sous la forme de nouvelles bande annonce (un peu moins d’une minute), pour voir un amoureux du sang si particulier en pleine action. Sans plus tarder, nous vous laissons la vidéo en question afin que vous puissiez la noter vous-même:

Il convient de noter qu’une fois la mise à jour correspondante reçue, pour jouer en tant que Bloodless in Bloodstained: Ritual of the Night, nous devrons écrire son nom au début du jeu. Malheureusement, nous n’avons pas de date de sortie spécifique, bien que ce personnage devrait arriver sur la version Nintendo Switch dans le courant du mois de décembre.

