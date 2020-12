Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 04/12/2020 13:39

Sanglant: Rituel de la nuit Il est arrivé sur les consoles et les PC l’année dernière, et les utilisateurs d’appareils mobiles ont enfin la possibilité de profiter de cette Igavania bien-aimée n’importe où. Cependant, Il y a quelques points importants à considérer avant d’acheter cette version.

Le jeu est maintenant disponible sur les appareils iOS et Android au prix de 9,99 dollars, soit 249 pesos. Cette version comprend le jeu complet. Cependant, pour le moment, il n’y a pas de support de contrôle. De cette façon, même si vous utilisez un contrôle, vous verrez les boutons à l’écran.

Malgré cet inconvénient, il semble que la version mobile soit une bonne alternative au reste des plateformes. De la même forme, La nouvelle bande-annonce qui a été révélée nous montre un peu plus comment Bloodstained: Ritual of the Night fonctionne sur iOS et Android. Nous vous rappelons que ce titre est déjà disponible.

