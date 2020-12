Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 18/12/2020 17h45

Aujourd’hui, la finale de la saison est enfin sortie Le mandalorien, Et bien qu’il reste encore un peu plus d’un an avant l’arrivée de sa troisième saison, au moins on a des nouvelles d’un autre personnage important de la franchise: Boba Fett. C’est vrai, ce chasseur de primes notoire aura sa propre série sur Disney + et il arrivera à la fin de 2021.

Tout d’abord, il convient de préciser que dans cet article, vous ne trouverez pas de spoilers sur le dernier chapitre de Le mandalorien, mais si vous préférez ne rien savoir à ce sujet, alors je vous recommande d’arrêter de lire jusqu’ici. Cela dit, voyons comment cette série dérivée a été confirmée et quel sera son nom.

Similaire à ce qu’il fait merveille avec ses films, le quinzième chapitre de Le mandalorien a une scène post-crédits qui confirme essentiellement le spin-off de Boba Fett, dont le titre sera “Le livre de Boba Fett“, Et devrait faire ses débuts sur la plate-forme de streaming en décembre de l’année prochaine, le même mois que la troisième partie de Le mandalorien.

Guerres des étoiles

