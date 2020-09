Les joueurs compétitifs de Fortnite se réjouissent, les Boogie Bombs sont parties.

Epic Games a annoncé aujourd’hui via le compte Twitter FNCompetitive que Boogie Bombs et Port-a-Forts ne sont plus dans les listes de lecture compétitives. De plus, Epic Games a réduit les cumuls de Crash Pad. Le changement a eu lieu moins de 12 heures après la fin de l’Open en ligne NA East DreamHack de septembre. Malheureusement, plusieurs joueurs de ce tournoi et bien d’autres avant qu’il ne soit victime du spam de Boogie Bomb. Il semble qu’Epic Games ait enfin écouté les plaintes des joueurs compétitifs et qu’ils agissent de manière appropriée.

Boogie Bombs No More

Nous avons vouté Boogie Bombs et Port-a-Forts tout en réduisant les piles de drop Crash Pad dans les listes de lecture compétitives. – Fortnite Competitive (@FNCompetitive) 19 septembre 2020

Presque aucun joueur professionnel ne dirait que l’état actuel de Fortnite est superbe. Les développeurs ont fait un excellent travail jusqu’à présent, en gardant les capacités mythiques relativement équilibrées et en ne permettant pas à de nouvelles superpuissances d’entrer dans le jeu compétitif. L’un des problèmes importants du début du chapitre 2 – Saison 4 était la présence de Boogie Bombs. C’est un élément injuste dans tous les sens du terme, étant donné que les grenades dansantes conduisent souvent à une élimination gratuite.

En conséquence, les joueurs compétitifs ont donné la priorité aux Boogie Bombs et pouvaient en empiler jusqu’à dix dans leur inventaire. Ces deux facteurs conduiraient à des combats difficiles en milieu de partie, où un joueur spammerait Boogie Bombs à un autre pour aligner un headshot parfait. Les joueurs du côté récepteur n’avaient pas d’options défensives.

Je ne peux pas croire que je viens de mourir comme ça, c’est pourquoi je ne joue jamais aux solos pic.twitter.com/oCWwVmQ0qh – SEN Zyfa (@zyfaFN) 17 septembre 2020

Le clip ci-dessus du joueur professionnel SEN Zyfa dépeint parfaitement la puissance de Boogie Bombs. Heureusement, Epic Games est venu et a écouté le tollé des joueurs compétitifs. Les Boogie Bombs ont disparu, ce qui rendra les matchs compétitifs beaucoup plus intrigants à l’avenir.

Port-a-Forts disparu, Crash Pads réduits

La décision d’Epic de supprimer Port-a-Forts est discutable à certains égards. Bien que la communauté concurrentielle ne se plaignait pas nécessairement d’eux, Port-a-Forts avait des propriétés cassées. D’une part, ils offrent une reprise au sol à faible risque pour les combats en début de partie. En plus de cela, les joueurs pouvaient utiliser Port-a-Forts pour capturer les constructions de leurs adversaires. Cette technique a souvent conduit à une prise, une modification et une élimination faciles des murs. Peu de gens considéreraient que Port-a-Forts est maîtrisé, mais Epic a estimé qu’il était nécessaire de les retirer de la concurrence Fortnite.

La réduction du Crash Pad pourrait être le seul point négatif de ces ajustements principalement positifs. Les Crash Pads sont l’une des rares options de mobilité du point de vue des articles. Oui, les voitures, les videurs, les failles et les grenades Shockwave existent toujours, mais les Crash Pads font partie des rares options de rotation fiables en fin de partie. La réduction est logique, cependant, compte tenu de la façon dont les joueurs ont pu facilement exploiter dans les cases de leurs adversaires pour des éliminations gratuites avec Crash Pads. Les acteurs compétitifs devront simplement s’adapter et utiliser les autres options de mobilité à leur avantage.

Un produit globalement meilleur compétitif

JE RÊVE WTF https://t.co/3uHUxH3BUF – benjyfishy (@benjyfishy) 19 septembre 2020

Benjyfishy, ​​membre de NRG Esports, a été l’un des joueurs professionnels les plus vocaux de Fortnite en ce qui concerne Boogie Bombs. Lui et la majorité de la communauté compétitive ne ressentent que du bonheur après le retrait de Boogie Bombs. Fini le temps où les joueurs cachaient des buissons avec des Boogie Bombs à la main. Fortnite compétitif sera beaucoup mieux après ces changements. Les règles du jeu sont maintenant beaucoup plus équitables qu’auparavant.

Restez à l’écoute de ESTNN pour plus de nouvelles et de mises à jour Fortnite!