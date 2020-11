Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 16/11/2020 18:26

Comme annoncé précédemment, Borderlands 3 est maintenant disponible pour PS5 et Xbox Series X / S, et ceux qui ont la version des anciennes consoles peuvent mettre à jour gratuitement. La version améliorée du tireur de butin de Boîte de vitesses laisse le jeu courir 60FPS et 4K, mais il comprend également une option pour atteindre jusqu’à 120 images par seconde.

Vous verrez une nouvelle option pour configurer le jeu en mode Performance, et lorsque vous l’activez, Borderlands 3 permettra 120FPS, tant que votre écran le permet. Le mauvais nouveau? La résolution prendra un coup, et au lieu d’obtenir la 4K native, vous obtiendrez une version à l’échelle qui alternera entre 4K et 1080p.

N’oubliez pas que tous les écrans ne sont pas capables de fonctionner à 120 images par seconde et qu’en fait, un moniteur est plus susceptible de le prendre en charge. Maintenant que le Good End est là, vous pouvez trouver des téléviseurs à un très bon prix, et si vous voulez connaître les meilleures offres, suivez ce lien.

La source: Boîte de vitesses

