Borderlands 3 arrive sur PS5 et Xbox Series X.

Lors de PAX Online aujourd’hui, Gearbox Software et 2K ont confirmé la prise en charge complète de nouvelle génération pour Borderlands 3.

La confirmation que Borderlands 3 arrive à la fois sur Xbox Series X et PS5 ne devrait pas être une surprise, étant donné que le studio a développé le jeu en utilisant Unreal Engine car il est compatible avec la prochaine génération.

Si vous possédez déjà la version actuelle du jeu sur Xbox One et que vous jouez sur Xbox Series X, vous recevrez une mise à niveau gratuite vers la version Xbox Series X. Et si vous possédez le jeu sur PS4, vous recevrez une mise à niveau gratuite vers la version PS5 si vous jouez sur PS5.

Cela s’applique à tout le contenu que vous avez acheté, ainsi qu’à toutes vos sauvegardes. Vous pourrez tout apporter à la nouvelle génération de consoles. Le jeu fonctionnera à 60 ips en résolution 4K sur Xbox Series X et PS5 en mode solo.

La vitrine numérique a également révélé de nouveaux arbres de compétences Vault Hunter, du contenu supplémentaire supplémentaire, un écran partagé vertical, une coopération locale à quatre joueurs, etc.

Vous pouvez vous attendre à ce que les versions de console de nouvelle génération incluent deux fonctionnalités de coopération locale très demandées, gratuites pour tous les joueurs. Pour la toute première fois, vous pourrez jouer à quatre joueurs en écran partagé.

Lorsque vous jouez en coopération à deux joueurs, vous aurez la possibilité de diviser l’écran horizontalement ou verticalement. Cette option d’écran partagé vertical sera également ajoutée aux versions Xbox One et PS4 du jeu via un patch gratuit.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Activez JavaScript pour vous inscrire à notre newsletter

Borderlands 3 recevra également du contenu complémentaire plus tard cette année. Bien que le prochain module complémentaire payant ne ressemble pas aux DLC de campagne du Season Pass désormais complet, il comprendra un tout nouveau mode de jeu, ainsi qu’un nouvel arbre de compétences pour chaque chasseur de coffre-fort avec de nouvelles compétences d’action.

Au cours de la présentation d’aujourd’hui, Gearbox a présenté le nouvel arbre de compétences «Trappeur» du FL4K – qui met l’accent sur les boucliers et la capacité de survie du FL4K et de son animal de compagnie – ainsi que de la nouvelle compétence d’action de FL4K: Gravity Snare.

Il s’agit d’un piège jetable qui jette les ennemis en l’air avant de les ramener au sol. Les ennemis pris dans son rayon verront leurs attaques interrompues, donnant à FL4K une compétence de contrôle de foule pour la première fois.

Gearbox a également révélé la dernière option pour animaux de compagnie de FL4K: un Hyperion Loaderbot. Le copain Loaderbot peut être spécifié de différentes manières au fur et à mesure que vous travaillez dans l’arbre des compétences.

Cela inclut le chargeur ION basé sur la portée, qui tire des projectiles lents, le chargeur BUL, qui charge les ennemis et les projette en l’air avec son bouclier, et le chargeur WAR, qui contient un fusil de chasse incendiaire, peut lancer des grenades et envoyer des missiles à tête chercheuse sur commande.

Pour en savoir plus sur le nouvel arbre de compétences de FL4K et tous les avantages qu’il offre, assurez-vous de consulter le dernier article de blog.

Vous pouvez vous attendre à plus d’informations sur les autres arbres de compétences, le nouveau mode de jeu et tous les autres contenus du prochain DLC de Borderlands 3 dans les mois à venir.

L’année prochaine, vous pourrez même «voir des nouvelles» sur le crossplay à venir dans le jeu.