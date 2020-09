Capture d’écran: Gearbox / 2K Games

Gearbox a annoncé aujourd’hui que Borderlands 3 arriverait à l’avenir sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S et ces versions de nouvelle génération prendront en charge l’écran partagé à trois et quatre joueurs.

Ces nouveaux ports seront disponibles gratuitement pour les propriétaires actuels de Borderlands 3 sur PS4 et Xbox One. Ces anciennes consoles recevront également une mise à jour à l’avenir qui apportera un support pour l’action coopérative verticale en écran partagé. Aucune date n’a été donnée pour savoir quand s’attendre à ces nouveaux ports de nouvelle génération.

Gearbox a également confirmé un nouveau pack DLC payant qui sortira plus tard cette année, qui ajoutera de nouveaux arbres de compétences pour tous les chasseurs de coffre-fort jouables.

Borderlands 3 est l’un des nombreux jeux de la génération actuelle à faire le saut vers la PS5 et les nouvelles consoles Xbox. Doom Eternal, Elder Scrolls Online, Division 2, Destiny 2 et Grand Theft Auto Online feront également le saut vers les consoles de nouvelle génération dans le futur. La plupart des éditeurs et développeurs empruntent le même chemin que Borderlands 3 et permettent aux joueurs de passer aux nouvelles consoles gratuitement, en supposant qu’ils possèdent déjà les versions de la génération actuelle. Cependant, il existe des exceptions, comme Control. Les joueurs devront acheter de nouvelles versions de ce jeu s’ils veulent jouer sur la prochaine génération.

