Chaque fois que nous nous rapprochons du lancement des consoles de nouvelle génération de Microsoft et Sony et avec cela, plus de jeux sont révélés qui seront disponibles pour eux. Beaucoup de ces projets sont des versions améliorées de jeux récents disponibles dans la génération actuelle et celui qui vient de confirmer qu’il sera présent dans les nouveaux systèmes est Borderlands 3, qui a révélé qu’il inclurait plusieurs améliorations.

Comme promis, Gearbox Software serait présent à PAX Online et a annoncé aujourd’hui que Borderlands 3 sera présent sur PlayStation 5, Xbox Series S et X. Le titre viendra avec plusieurs améliorations et le plus frappant est qu’il prendra en charge la résolution 4K en PlayStation 5 et Xbox Series X.

Mais ce n’est pas tout, car Gearbox a annoncé que le multijoueur en écran partagé serait également disponible gratuitement via une mise à jour pour la version console de la génération actuelle, contrairement aux éditions PlayStation 5 et Xbox Series. S et X ne prendront en charge que 2 joueurs en écran divisé verticalement. Dans la prochaine génération; Au lieu de cela, jusqu’à 4 joueurs pourront rejoindre localement sur écran partagé.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Le quatrième DLC de Borderlands 3 est maintenant disponible.

Les joueurs pourront obtenir la version de nouvelle génération sans payer de supplément

La meilleure partie de tout cela est que les joueurs de la génération actuelle pourront obtenir la version améliorée sur de nouvelles consoles sans paiement supplémentaire tant qu’ils resteront sur la même famille de consoles. Ainsi, si vous avez la version PlayStation 4, vous pouvez jouer à la version améliorée sur PlayStation 5, ou si vous avez une copie de Xbox One, vous pouvez acheter la version améliorée sur Xbox Series S et X sans frais supplémentaires.

De plus, vous n’aurez pas à vous soucier de vos fichiers sauvegardés et de la progression de votre version des consoles actuelles, car il sera possible de les transporter vers les nouvelles versions, avec le DLC.

Gearbox a également confirmé qu’il y aura des nouvelles sur le jeu croisé l’année prochaine, il est donc très possible que cette option soit activée à l’avenir. Malheureusement, le développeur n’a pas partagé la date à laquelle la version de prochaine génération sera disponible.

Mayhem arrive à la prochaine génération! Et nous vous avons entendu parler de l’écran partagé vertical – qui arrive aussi dans la génération actuelle! # Borderlands3 pic.twitter.com/RuxqQx5THI – Borderlands 3 (@Borderlands) 12 septembre 2020

Qu’avez-vous pensé de cette actualité de Gearbox Software? Vous attendiez-vous à ce que Borderlands 3 atteigne la prochaine génération? Dites le nous dans les commentaires.

Nous vous informons que Borderlands 3 a été l’un des titres qui ont aidé Take-Two à obtenir de très bons résultats financiers. Grâce à l’importance de la franchise, l’entreprise lancera un film et certains acteurs qui y participeront sont déjà connus.

Borderlands 3 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC (via Steam et Epic Games Store). Il a déjà été confirmé qu’il arrivera également sur PlayStation 5 et Xbox Series S et X. Vous pouvez en savoir plus si vous vérifiez son dossier ou si vous consultez notre avis écrit.

