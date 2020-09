Lors de sa présentation numérique en ligne PAX, Gearbox a détaillé les nouvelles fonctionnalités à venir dans Borderlands 3, y compris la confirmation de son lancement sur PlayStation 5 et Xbox Series S / Series X avec prise en charge de la progression croisée et des sauvegardes croisées. Aucune date de sortie n’a été fournie.

Gearbox a annoncé que les joueurs de Borderlands 3 sur PlayStation 4 ou Xbox One recevront une mise à niveau gratuite de nouvelle génération pour leur console respective. De plus, Borderlands 3 sur la prochaine génération vous permettra de reporter le contenu que vous avez acheté et les progrès que vous avez réalisés depuis la génération actuelle. On ne sait pas si cette voie de mise à niveau est reléguée à ceux qui ont l’édition numérique ou physique du jeu.

Borderlands 3 sur PlayStation 5 et Xbox Series X fonctionnera à 4K et 60 images par seconde, a confirmé le studio. De plus, deux fonctionnalités très demandées – la coopération locale à quatre joueurs et l’écran partagé vertical – seront disponibles gratuitement pour tous les joueurs. L’écran partagé vertical sera également ajouté à la version PlayStation 4 et Xbox One du jeu via un patch gratuit, bien que Gearbox n’ait pas précisé quand cela tombera. De même, Gearbox n’a pas précisé si la coopération locale à quatre joueurs sera ajoutée aux systèmes de la génération actuelle.

Ailleurs, Gearbox a déclaré que Borderlands 3 recevrait un nouveau contenu complémentaire plus tard cette année. Ce ne sera pas à la même échelle que le DLC présenté dans la passe de saison du jeu. Cependant, le prochain DLC comprendra de nouvelles compétences d’action et un arbre de compétences supplémentaire pour chaque Vault Hunter.

Par exemple, le nouvel arbre de compétences de FL4K, Trappeur, met l’accent sur les boucliers et la capacité de survie pour eux et leur animal de compagnie. L’arbre de compétences Trappeur comprend la nouvelle compétence d’action Gravity Snare, une capacité de contrôle de foule qui envoie un piège et lance les ennemis dans les airs avant de les renvoyer au sol. FL4K obtient également une nouvelle option pour animaux de compagnie, un Hyperion Loaderbot, qui a des capacités supplémentaires de contrôle des foules.

Dans d’autres nouvelles de Borderlands 3, le quatrième DLC du jeu, Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck, a été lancé le 10 septembre. C’est le dernier DLC du Season Pass de Borderlands 3 et augmente à nouveau le niveau maximum.

Lecture en cours: Borderlands 3 – Psycho Krieg et la bande-annonce de lancement officielle fantastique de Fustercluck

