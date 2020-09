Borderlands 3 est devenu l’un des meilleurs tireurs-pilleurs de ces dernières années sur ses propres mérites. La formule «plus et mieux» a fonctionné comme un charme pour Gearbox, qui, pour être sûr de constamment mettre à jour le jeu avec du nouveau contenu dans lequel s’immerger.

Utilisateurs de Xbox One et Playstation 4 Ceux qui doutaient de la possibilité de profiter des aventures de Pandora dans la nouvelle génération ont de la chance. Gearbox a annoncé que Borderlands 3 arrive également sur PlayStation 5 et Xbox Series, bien sûr avec une mise à jour gratuite pour tous ceux qui avaient déjà le titre en leur possession.

Borderlands 3 | Boîte de vitesses

Pour l’instant, l’étude a confirmé qu’elle sera proposée Résolution 4K et 60 images par seconde, en plus de ousuite à des améliorations visuelles et de performances. Ce ne sont pas les seules surprises. Tant pour les versions nouvelle génération que pour Xbox One et PlayStation 4, Gearbox a confirmé que nous pourrons profiter de l’option écran partagé à 4 joueurs, l’une des fonctionnalités les plus demandées par les fans de la saga.

Si vous voulez plus d’informations sur Borderlands 3, ayez deux tasses. Le titre continuera à se développer dans le futur avec de nouveaux contenus sous forme de DLC, le mot d’ordre de la franchise, qui allonge considérablement les heures de durée.