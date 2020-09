Le crossover de combat mettant en vedette des personnages de vingt et un jeux indies bien connus, Bataille de primes, trouvé en se rendant dans l’eShop de la console hybride, demain 10 septembre En fait, et à l’occasion de cet événement, il a été montré dans un gameplay qui va de l’ouverture de présentation élaborée, des tutoriels de contrôle et des premiers jeux, ce qui nous aide à nous faire une idée de ce qui nous attend dedans. . Un événement surnaturel d’origine inconnue a provoqué la formation d’énormes vortex dans le multivers, sélectionnant les meilleurs guerriers de chaque monde et leur accordant des pouvoirs extraordinaires. Chaque monde a le prix en vue, se battant pour le contrôle absolu du multivers … chacun avec ses propres champions – qui ont un prix à payer! Il est maintenant temps de décider qui contrôlera tout. Les mondes se heurtent dans cette confrontation finale pour décider du sort de l’Univers.

Gameplay Bounty Battle (Nintendo Switch)

Bounty Battle est le jeu de combat indépendant ultime – un tout nouveau jeu de combat en 2D où vous pouvez affronter vos héros de jeux indépendants préférés! Des héros de jeux indépendants comme Guacamelee!, Darkest Dungeon, Dead Cells, Owlboy et bien d’autres s’affronteront dans ce jeu de combat endiablé. Bounty Battle propose plus de 25 combattants de 20 jeux indépendants différents! Chaque combattant a son propre serviteur et ses capacités uniques. Combattez à des niveaux inspirés avec jusqu’à trois autres joueurs dans les mondes des jeux de combat.

Une grande variété de modes de jeu, tels que le mode Tournoi, Multijoueur local, Tutoriel et Salle d’entraînement pour contrôler votre personnage au maximum.

Plus de 20 combattants de vos jeux indépendants préférés! Chacun avec ses propres mouvements et attaques spéciaux.

Chaque joueur a un serviteur qu’il peut invoquer pour rejoindre le combat.

Plus de 10 arènes différentes pour combattre; certains inspirés par les mondes originaux des combattants.

Plusieurs options de couleurs et palettes pour combattre avec style!

