Quand vous regardez le monstre qui est Super Smash Bros. ces jours-ci, les développeurs de jeux avec une idée de bagarreur all-star pourraient être pardonnés de penser «à quoi ça sert?». La série de Nintendo est devenue le synonyme de combattants frénétiques, et elle remplit considérablement sa niche de genre.

Pourtant, il y a quelques exemples de petits jeux qui se pressent aux côtés de Nintendo, et maintenant il y a un nouveau challenger sur la scène: Bataille de primes est un bagarreur de héros indie all-star de Dark Screen Games. Révélé à l’origine pour Switch en mars et retardé par rapport à sa sortie prévue en juillet, il tombe finalement le 10 septembre et apporte sa saveur particulière de mise au rebut compétitive locale à Switch (et à d’autres plates-formes, bien sûr).

Nous avons récemment rencontré François Von Orelli de Dark Screen pour en savoir plus sur le jeu et les défis de l’assemblage de cette grande liste de bagarreurs indépendants.

Nintendo Life: Tout d’abord, pouvez-vous nous parler un peu de Dark Screen Games et de l’équipe travaillant sur Bounty Battle?

François Von Orelli: Dark Screen Games est une petite entreprise, (créant principalement des jeux vidéo) basée en France, dans la région alsacienne. Comme beaucoup d’entreprises qui démarrent aujourd’hui, cela fonctionne principalement grâce à des pigistes et au soutien de personnes extérieures. Pour Bounty Battle, l’équipe était minimaliste et ne comprenait que moi et deux programmeurs (ils n’ont jamais travaillé ensemble mais se sont relayés pour finaliser le projet). Donc, je me suis occupé de tout ce qui n’était pas « code » dans le jeu.

Quand est née l’idée d’assembler cette gamme de personnages indé all-star? Depuis combien de temps Bounty Battle est-il en développement?

Je pense que cette idée est venue en 2015, il y avait déjà une dizaine de personnages jouables dans le jeu pour tester des jeux multijoueurs locaux. A ce jour, seul le personnage « Tyran » est resté dans la liste du jeu, les autres ont simplement été supprimés ou leur design et leur gameplay ont été complètement retravaillés. En tant que fan de la série Super Smash Bros.et des jeux indépendants, j’ai pensé que ce serait vraiment intéressant de pouvoir faire venir des héros d’autres univers. J’ai commencé à y réfléchir, puis j’ai envoyé des courriels et j’ai finalement pu intégrer des personnages impressionnants de jeux tout aussi géniaux que j’aimais. Le jeu est donc en développement depuis 5 à 6 ans de ma part.

Avec des combattants de plus de 20 jeux différents, comment était-ce de rassembler tous ces personnages de différents studios? Nous imaginons que cela impliquait beaucoup de paperasse.

La liste de base du jeu comprend 30 personnages, dont 5 originaux et 2 d’anciens projets personnels (j’espère un jour leur dédier respectivement leur propre jeu)! Donc, il y a 23 personnages d’autres jeux … et oui, cela impliquait des contrats et beaucoup d’emails! Mais les autres studios étaient généreux, compréhensifs et super sympas, c’est ce qui est remarquable dans la scène indie! J’ai donc pu recevoir des fichiers originaux, et des aides très utiles afin d’améliorer tous les personnages au mieux de mes capacités, tout en gardant une cohérence visuelle entre les différents univers (du pixel art à la 3D).

Avec autant de styles artistiques à combiner en un tout cohérent, comment avez-vous procédé pour adapter des personnages spécifiques à l’univers de Bounty Battle? Quels ont été les plus difficiles d’un point de vue esthétique?

J’aime les défis, sinon je ne me serais pas lancé dans une telle aventure, étrangement ce ne sont pas les personnages les plus compliqués qui m’ont posé le plus de problèmes, car souvent dès que j’ai reçu une réponse positive à l’incorporation d’un nouveau personnage dans le jeu , la motivation et l’adrénaline m’ont fait travailler rapidement! J’ai souvent eu du mal à convertir des personnages du pixel art en dessin animé sous « spine ». Souvent, les projets étaient encore en financement, et donc la conception du personnage n’était pas finalisée ainsi que le gameplay du héros, j’ai donc dû apporter quelques retouches au design et aux animations, mais sur plusieurs années de travail c’est très bien!

Ainsi, l’adaptation des personnages s’est déroulée naturellement au fil du temps, et les personnages qui étaient les plus grands défis visuels étaient Gully et son serviteur Calibretto (Battle Chasers: Nightwar), ainsi que « l’agent de la mort » et son serviteur (Gambit de la mort) mais je sais que dans un proche avenir j’aurai d’autres challengers comme « Razputin from Psychonautes » et plein d’autres…

Le jeu propose une liste importante de héros de divers jeux indépendants.

Ces personnages ont également des capacités extrêmement variables dans leurs propres jeux. Pouvez-vous nous décrire votre processus de décision sur un moveet et comment un combattant devrait se sentir dans ce jeu en particulier?

Il est très difficile d’équilibrer un jeu dans lequel tous les personnages et leurs mouvements n’étaient pas prévus pour des jeux de combat. Au début, j’ai testé, joué et terminé si possible tous ces jeux, puis lorsque les compétences ont été débloquées dans leurs jeux respectifs, je me suis demandé si elles pouvaient être adaptées dans le jeu dans une certaine mesure. C’était aussi un défi de pouvoir le rendre correctement dans Bounty Battle, car lorsque vous avez autant de personnages, vous ne pouvez pas (du moins dans mon cas), vous permettre de faire des centaines de mouvements différents. Par exemple, il y a des tonnes d’armes et d’objets dans Cellules mortes, tandis que dans Donjon le plus sombre, le Crusader a un choix beaucoup plus limité. Je pense que chacun trouvera un personnage qu’il aime particulièrement jouer.

Parlez-nous un peu des compagnons minions (sur mesure invocable aides pour chaque personnage) et comment ils affectent le gameplay.

L’idée des serviteurs m’est venue lorsque j’ai vu des monstres et des PNJ tout en jouant aux jeux originaux du personnage invité. Je pensais juste que c’était dommage de ne pas offrir encore plus, et je voulais aussi me démarquer de la concurrence. Souvent, les serviteurs sont destinés à combler les lacunes que certaines classes de personnages peuvent avoir, ils peuvent tamponner, soigner, attaquer et modifier les paramètres du jeu par exemple. Les sbires ont plusieurs attributs: ils ne peuvent pas être affectés par un joueur et restent dans l’arène de combat tant que le joueur qui l’a fait apparaître reste en vie!

Il y a plus de combattants que d’arènes dans Bounty Battle, alors comment avez-vous choisi les mondes de jeu à transformer en arènes?

Avec le temps il y en aura plus, malheureusement je n’ai pas eu plus de temps pour finaliser de nouvelles arènes de jeu, mais avec le temps, je comprends que chaque personnage aura ses arènes de combat dédiées à son univers. Donc, il y aura du DLC gratuit avec des arènes de combat supplémentaires si tout se passe bien!

De toute évidence, Smash Bros.a une énorme influence sur tout jeu de bagarreurs de personnages. Y avait-il des éléments spécifiques de Smash que l’équipe voulait capturer dans Bounty Battle? À l’inverse, y avait-il quelque chose que vous vouliez éviter?

Super Smash Bros. a eu de nombreuses itérations, et je serai toujours un grand fan du premier sur N64, et celui de ma GameCube! Mais étrangement, même si l’idée de mélanger beaucoup de personnages est très séduisante, personnellement, je n’ai jamais voulu faire une copie conforme de ce jeu. Bien sûr, je devrai être comparé à d’autres jeux du genre. Ce que j’ai aimé de Super Smash Bros., c’est la vue 2.5D, et aussi la possibilité d’affronter plus de 2 autres combattants simultanément. Bounty Battle diffère en ce qu’il dispose de systèmes de gestion de la vie, d’énergie et de points de prime, ainsi que d’un bonus qui est attribué au joueur le plus fort. Il n’y a pas de pourcentages modifiant la gravité des personnages et les jeux sont donc plus restrictifs en bordure de carte. Si Super Smash Bros restera longtemps la référence du genre, Bounty Battle propose une approche totalement différente.

Le jeu se lance sur plusieurs plates-formes – comment a-t-il permis au jeu de bien fonctionner sur Switch par rapport aux consoles domestiques les plus puissantes? Quel a été le plus grand défi de développement?

Le portage du jeu sur les différentes plateformes a été réalisé par notre éditeur Merge Games. J’ai suivi l’avancée des portages et oui, c’est un vrai challenge car rares sont les jeux récents à n’avoir aucun downgrade visuel lors de leur sortie. D’autant plus que visuellement la 2D était importante pour moi.

Avez-vous l’intention d’ajouter plus de combattants plus tard? Y avait-il des combattants que vous vouliez ajouter mais que vous ne pouviez pas, pour une raison quelconque?

Oui, de nombreux personnages pourraient potentiellement être ajoutés à l’avenir, probablement gratuitement avec leurs arènes respectives. En voici quelques exemples: Razputin de Psychonauts, un personnage de Bêtes de gangs, le héros de Boue mutante, Séparé, Annuler le donjon, Métronomicon, Enfants de Morta, etc. Il y a plein d’autres personnages que j’aimerais ajouter, il y en a qui ont décliné l’invitation actuellement, d’autres attendent que leur partie soit terminée, et d’autres qui ne seront pas là pour des raisons de droit, ou parce que Je n’ai jamais eu de réponse … J’ai fait beaucoup de demandes alors que le jeu n’était pas du tout développé, ce n’était naturellement pas facile à ce moment-là d’avoir confiance dans le projet.

Lorsqu’elle ne travaille pas sur le Bounty Battle, à quels jeux – sur Switch ou ailleurs – l’équipe a-t-elle apprécié récemment?

Surtout, je dois avouer que je suis toujours un grand fan de jeux rétro, de homebrew et d’arcade. Mais sur les consoles de cette génération, je joue toujours beaucoup de Darkest Dungeon et Dead Cells qui sont vraiment merveilleux. Il y a aussi Borderlands 3 et Le manoir de Luigi 3, et j’ai hâte de Rogue Legacy 2!

Enfin, y a-t-il quelque chose que nous n’avons pas abordé et que vous aimeriez ajouter?

Oui, un réseau fonctionnel pour Bounty Battle est ma principale préoccupation, nous espérons qu’il sera ajouté dès que possible. Mais en attendant, nous trouverons d’autres moyens de permettre à la communauté de s’impliquer, avec des prix à la fin!

Merci à François pour son temps. Bounty Battle sort le 10 septembre, alors assurez-vous de garder un œil sur notre revue.