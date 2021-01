Avec une longue carrière dans le doublage de jeux vidéo et d’anime, il est décédé à l’âge de 43 ans.

Triste nouvelle que nous devons donner. Est mort Brad Venable, doubleur avec une vaste expérience dans le monde des jeux vidéo et de l’anime. Il est mort à 43 ans et les causes ne se sont pas transcendées. C’est sa femme qui a donné la mauvaise nouvelle sur les réseaux sociaux.

Venable est un habitué du doublage de jeux vidéo, dont la voix vous sonnera particulièrement si vous jouez habituellement dans la version originale. Parmi ses rôles les plus récents, il a participé en tant que doubleur à Final Fantasy 7 Remake. Aussi dans Fire Emblem Three Houses, comme Kostas, Nader et Nardel. Ou comme le charismatique Griffon, l’oiseau qui est l’animal de compagnie de V et que l’on peut voir dans Devil May Cry 5.

Venable a participé en fournissant une voix dans de nombreux jeux vidéo et animeLes réseaux sociaux ont été remplis de messages de condoléances d’amis et de collègues. Passant en revue sa carrière, Venable a également participé à des jeux tels que Serious Sam 4, Remake de Demon’s Souls, Trials of Mana ou Astral Chain parmi tant d’autres. Bien que sa carrière ne se soit pas démarquée pour jouer des personnages principaux, il a participé à de nombreux projets, étant un habitué du secteur.

Il est également une voix bien connue dans le monde de l’anime, où nous avons pu l’entendre dans les versions anglaises de séries telles que L’attaque des Titans, où il a joué Daz; plus des voix supplémentaires dans des séries comme One Piece ou My Hero Academia.

En savoir plus: doublage.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');