Le JRPG de Square Enix devrait sortir début 2021 exclusivement pour Nintendo Switch.

La vérité est que 2021 va être une Grande année pour les amoureux de JRPG, surtout si vous possédez une Nintendo Switch. Parmi les jeux confirmés, nous aurons grands noms comme Shin Megami Tensei V, NEO: The World Ends With You et Bravely Default 2. C’est précisément à partir de ce dernier jeu que nous vous apportons des actualités sous forme de nouveau vidéo.

Dans le gameplay, quoi Square Enix partagé avant Noël, le développeur japonais nous a invités à en savoir plus sur le Royaume magique de Wiswald. De plus, il nous a également présenté nouveaux personnages clés de la région, en plus de nous enseigner certaines de ses techniques de combat. Il faut reconnaître que les animations de ce jeu Ils ont l’air très bien par rapport aux deux précédents de la saga.

Dans la bande-annonce, nous pouvons voir de nouveaux personnages: Emma, ​​Roddy, Lily et Galahad. Grâce à Siliconera, nous savons qu’Emma est l’exmentora d’Elvis et l’un des fondateurs de Wiswald. Roddy est le détenteur de l’astérisque de l’assistant rouge dans le jeu et est un réalisateur dans le Institut de recherche magique. Lily est la femme de Roddy et porte l’astérisque Ranger. Enfin, Galahad est un garde dudit institut et possède l’astérisque de Maître du Bouclier.

En fait, grâce à l’apparition dans la vidéo de ces personnages, on peut voir ces trois classes en action: Mage rouge, Ranger et maître du bouclier. N’oubliez pas que vous avez actuellement dans l’eShop le démo définitive du jeu pour que vous puissiez l’essayer et voir si vous êtes intéressé. Le jeu vidéo sortira exclusivement sur Nintendo Switch le 26 février 2021.

