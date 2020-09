Au cours de cette année folle, deux grands jeux japonais ont dû atteindre Nintendo Switch par des tiers: No More Heroes III et Bravely Default II. Le premier est déjà entré dans la nouvelle décennie et peu d’entre nous pensaient que le travail de Square Enix subirait le même sort. Cependant, une lueur d’espoir vient de surgir, une lumière dans l’obscurité et il se peut que le jeu soit plus proche que beaucoup d’entre nous ne le pensaient.

L’Australie se prépare pour l’atterrissage de Bravely Default II

L’organisme australien de classification par âge vient d’évaluer Bravely Default II. Jusqu’à présent, les nouvelles. C’est un fait irréfutable que si vous cliquez sur ce lien, vous vous rendrez à la carte de jeu dans le pays des kangourous. mais qu’est ce que ça veut dire? Eh bien, pour commencer, nous devons garder à l’esprit que ces organisations n’évaluent pas les jeux qui ne sont pas dans les derniers stades de développement, car il serait inutile pour les entreprises d’envoyer un jeu avant qu’il ne soit pratiquement terminé, car elles devraient en passer un nouveau. Vérifiez si trop de choses changent. Si nous prenons cela en compte, tout semble indiquer que Bravely Default II est plus fini que ce que beaucoup d’entre nous attendaient, malgré avoir très peu vu le jeu. Et rappelez-vous que Nintendo a montré qu’il était capable d’annoncer des jeux surprises qui sortiront avant la fin de l’année comme les nouveaux Hyrule Warriors ou Super Mario 3D All Stars, dont nous avons officiellement appris son existence quinze jours seulement avant que nous puissions nous en emparer. dans les boutiques. Allez, une annonce Bravely Default II pour la première semaine de décembre est tout à fait possible!

Comme dernière note deux choses. La première est que ce n’est ni la première ni la deuxième fois que nous découvrons l’existence d’un jeu par ce même organisme. La seconde est qu’avec le Tokyo Game Show qui commence demain par une conférence Square Enix, peut-être devrions-nous être plus attentifs à certaines surprises que nous ne pourrions l’imaginer.

