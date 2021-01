Square Enix apprécie les commentaires reçus après la publication de la démo Bravely Default.

Square Enix voulait depuis le début que les fans de JRPG puissent profiter d’un premier contact avec Bravely Default II, comme cela s’est produit avec ses prédécesseurs, et à cette fin, en mars de l’année dernière, les Japonais ont publié la démo de Bravely Default 2, qui a permis aux responsables d’améliorer leur aventure de jeu de rôle tant attendue qui est à quelques semaines de sa sortie en Nintendo Switch.

La caméra est l’élément principal qui a été modifié depuis le jeu par rapport à la démoC’est quelque chose que le producteur du jeu a commenté, Masashi takahashi, plongeant dans une interview avec Famitsu sur la façon dont ils ont exploité les informations des fans pour créer un meilleur jeu vidéo. Les principales plaintes des fans? Les Japonais disent que les joueurs ont beaucoup à voir avec la caméra de jeu: De par son positionnement, il était facile de se perdre dans les donjons et même de ne pas voir certains ennemis qui, de l’extérieur du cadre, se précipitaient pour nous attaquer.

Avec ces observations, les développeurs ont éloigné la caméra de sa position d’origine et l’ont réglée à un angle légèrement différent. Un autre changement important a été mis en œuvre dans le icônes de personnages que nous verrons dans les menus et les magasins. Bien qu’ils n’aient pas changé les principaux modèles, ils ont nettoyé et détaillé ces illustrations pour les rendre plus claires pour les joueurs.

De plus, le producteur commente qu’il a ajouté l’option à comparer les armes et l’équipement en magasin, ce que lui et son équipe voulaient mettre en œuvre dès la première démo, mais ne pouvaient pas entrer en raison de problèmes de développement. Fait intéressant, aucun joueur n’a fait de commentaire à ce sujet, mais le créateur avoue qu’il s’est senti désolé de ne pas pouvoir l’inclure depuis le début.

Enfin, Takahashi a montré reconnaissant avec tous les joueurs qui ont essayé la démo et partagé leurs opinions. Bien qu’il admette que certains messages leur ont été adressés réaliser de terribles échecs, Il se sentit rassuré de voir que de nombreux commentaires louaient le jeu et exprimaient leur goût pour ce qui était vu dans sa démo jouable. Après toutes les difficultés causées par le coronavirus, Bravely Default II sera lancé le 26 février sur Switch.

