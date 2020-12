À ce stade, nous ne le nierons pas, Bravely Default II C’est l’un des RPG les plus attendus par une grande partie de la communauté Nintendo Switch. Et c’est que, depuis que ceux de Kyoto et de Square Enix l’ont annoncé il y a environ un an, chaque nouvel élément montré (démo incluse) a fait tourner le battage en crescendo. Envie d’une nouvelle bande-annonce, non?

A cette occasion, le développeur et distributeur japonais Square Enix a été en charge du lancement d’un nouvelle bande-annonce de Bravely Default II qui, cette fois, se concentre sur la présentation Royaume magique de Wiswald. Ce n’est pas une vidéo très longue, avec un peu plus de 3 minutes de métrage. Cependant, c’est une manière plus que réussie d’approcher, une fois de plus, un monde aussi incroyable. Sans plus tarder, nous vous laissons la vidéo en question:

Êtes-vous prêt à accompagner Seth, Elvis, Gloria, Adelle et compagnie dans leur quête pour retrouver l’équilibre dans leur monde meurtri? Qu’avez-vous pensé de cette première approche de Wiswald, l’un des 5 royaumes de Bravely Default II? Nous vous rappelons que le lancement du titre en question est prévu, exclusivement sur Nintendo Switch, le 26 février 2021. Juste au coin de la rue!

