2020 a été une année étrange à bien des égards mais, surtout, elle a attiré beaucoup d’attention de la part des joueurs de Nintendo Switch qui attendaient une mention ou une annonce spectaculaire qui, finalement, n’est pas arrivée. Bien sûr, ce n’est pas non plus une raison de se plaindre puisque la console a présenté de belles propositions telles que Animal Crossing: Nouveaux horizons, Je joue ça est resté leader au fil des mois dans les meilleures ventes.

Mais ce que beaucoup de joueurs attendaient, c’était l’arrivée d’une nouvelle annonce sur la suite de Breath of the Wild et même sur les remakes de Pokémon qui ont fait l’objet de rumeurs tout au long de ces mois. Et il semble que ces idées pourraient faire partie des propositions de Nintendo pour cette nouvelle année ou, du moins, comme indiqué par l’initié phluttilippe, connu pour ses succès avec la collection de jeux Mario et même le nouveau Monster Hunter pour Switch.

Parmi ses mentions, l’initié indique que 2021 pourrait apporter la suite de Breath of the Wild, le remake de Pokémon, un nouveau Fire Emblem, un spin-off de Splatoon et même un Metroid 2D. Certaines de ces hypothèses avaient déjà figuré dans plusieurs rumeurs au cours de l’année écoulée qui, malheureusement, n’ont pas été confirmées pour le moment par la société japonaise, même si cela pourrait changer prochainement.

Bien sûr, il faut garder à l’esprit que, bien que la filtration puisse être intéressante, pour le moment, il n’y a pas de confirmation de Nintendo pour cette proposition. Par conséquent, vous devez attendre et profiter de certains des titres déjà disponibles. Un bon conseil pour commencer cette année est sans aucun doute Animal Crossing: New Horizons, une œuvre qui nous permet de repartir de zéro sur une île qui attend notre côté le plus créatif pour devenir l’endroit idéal pour vivre.