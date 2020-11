Cela fait quelques années derrière moi dans ce monde merveilleux que sont les jeux vidéo. Et pas un seul jour ne passe sans que je sois surpris du degré de ingéniosité et inventivité que les êtres humains peuvent réaliser. En effet, NextNmaniacos, un nouveau gamer brico-conseil axé sur La légende de Zelda: le souffle de la nature. Et oui, oui, je l’admets, le WiiU-coat m’a laissé sa marque. Cependant, aujourd’hui, nous ne nous concentrerons pas sur le monde du modding. Et nous allons encore plus loin en présentant la première maison officiellement protégée fabriquée par Hyrule Construcciones … ou quelque chose du genre …

Et c’est que l’un, au moins, ingénieux père, a décidé de construire un Théâtre à ses enfants. L’idée, en principe simple, a fini par donner quelques tours de vis jusqu’à ce qu’elle transforme ladite construction en espace inspiré directement dans le célèbre Breath of the Wild. Vaisseaux «transportés» en roupie, cintres d’ombrage … boucliers, épées et autres accessoires hyrulliens. Aucun détail n’est oublié dans cette magnifique œuvre d’art avec laquelle ce héros de légende (cela ressemblait à Heroes of Silence) a voulu avoir un détail incroyable avec ses enfants bien-aimés à l’occasion de l’anniversaire de l’un d’entre eux. Ensuite, nous vous laissons avec la vidéo, téléchargée sur YouTube par la chaîne Once Upon A Workbench:

Voir également

La source

en relation