Alors que la suite de Zelda: Breath of the Wild est encore loin, Nintendo publie une préquelle du jeu sous la forme de Hyrule Warriors: Age of Calamity en novembre. Parallèlement à la nouvelle spin-off, une poignée de Breath of the Wild Amiibo recevra une autre impression.

Les figures des quatre champions d’Hyrule – Daruk, Urbosa, Mipha et Revali – seront rééditées le 20 novembre, le jour même du lancement d’Age of Calamity pour Switch. Les personnages interagiront probablement avec le jeu dans une certaine mesure, bien que Nintendo n’ait pas encore annoncé ce qu’ils feront ou débloqueront.

Situé pendant la grande calamité qui a frappé Hyrule 100 ans avant le début de Breath of the Wild, Age of Calamity est un jeu d’action-aventure de style Dynasty Warriors développé par Koei Tecmo, le studio derrière les originaux Hyrule Warriors. Comme dans ce titre, les joueurs pourront contrôler une variété de personnages Zelda différents – Link, Zelda et les quatre champions susmentionnés – et se battre contre des essaims de sbires de Ganon.

Age of Calamity sortira exclusivement pour Switch le 20 novembre. Le jeu est disponible en précommande dès maintenant chez divers détaillants et sur le Nintendo eShop. Ceux qui se lancent dans l’édition numérique recevront une arme bonus gratuite dans le jeu: la Lucky Ladle. Pour en savoir plus, consultez notre guide de précommande Hyrule Warriors: Age of Calamity.

Quant à la suite de Breath of the Wild, le producteur de la série Eiji Aonuma dit que l’équipe travaille toujours dur pour développer le jeu, mais les fans devront attendre « un peu plus longtemps » pour une mise à jour. « En ce qui concerne la suite, afin de rendre encore plus impressionnant le vaste monde que vous avez aimé explorer dans le jeu original, l’équipe travaille d’arrache-pied sur son développement, vous devrez donc attendre un peu plus longtemps avant que nous puissions fournir plus de mises à jour, » Aonuma dit dans un message vidéo. La suite de Breath of the Wild n’a pas encore de date de sortie.

Hyrule Warriors: Age Of Calamity – Bande-annonce officielle

