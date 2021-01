Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 05/01/2021 10h41

Près de quatre ans après le lancement de Souffle de la nature, les gens continuent de trouver de petits secrets qui expliquent un peu plus le fonctionnement de ce monde virtuel. Maintenant, Un moddeur a découvert que les PNJ d’Hyrule sont en fait des Mii qui peuvent être modifiés.

Selon HEYimHeroic, le code de Breath of the Wild comprend une ligne appelée «UMii». Cela rend les PNJ avec des caractéristiques humaines basées sur les conceptions du Mii, bien qu’avec une touche esthétique qui ressemble au style de ce titre. De cette façon, Les moddeurs ont découvert qu’il est possible d’insérer n’importe quel type de Mii et de le voir capturé avec Link.

Salut, expert Mii ici. Il s’avère que les PNJ de TLoZ: BotW utilisent une version avancée du format Mii. Cela signifie qu’avec le modding, vous pouvez injecter des Miis dans le jeu. 🙂 En pensant à l’ouverture de commissions pour les injections Mii, à la fois des captures d’écran / images de vos Mii et des téléchargements de mod! pic.twitter.com/8NfVr4zyqA – Je suis Alice (@HEYimHeroic) 4 janvier 2021

Cependant, Cela ne s’applique qu’aux Hylians, car il n’y a aucun moyen de transformer votre Mii en Goro ou Zora. De même, cette méthode ne fonctionne pas pour modifier l’apparence des personnages principaux. Sur des sujets connexes, un mod nous transporte à la pré-calamité Hyrule. De même, voici à quoi ressemble la bande-annonce de Breath of the Wild 2 en 4K.

