Le jeu atteindra à la fois les plates-formes de génération actuelle et mobiles et les consoles de nouvelle génération.

L’étude autrichienne Logiciel ClockStone et l’éditeur Tête haute sont de retour avec un nouvel épisode de leur populaire série Bridge Constructor, qui consiste en une série de puzzles basés sur la physique qui, comme son nom l’indique, met construire des ponts aux joueurs.

En plus de rencontrer des personnages emblématiques de la série, il y aura des mécanismes axés sur l’arrêt des hordes de marcheurs.Après un titre original et un spin-off inspiré de la série Portal, Headup a annoncé dans le cadre de la soirée d’ouverture Live de Gamescom 2020 le nouveau jeu de la franchise qui s’inspire de la série Les morts qui marchent par AMC.

Dans ce nouveau titre, les joueurs rejoindront un groupe de survivants combattant des hordes de morts-vivants, alors ils devront construire des ponts et autres bâtiments dans des zones abandonnées pour ralentir les marcheurs, faire le passage des véhicules et assurer la survie des humains aux côtés personnages emblématiques de la série comme Daryl, Eugène et Michonne.

La licence de The Walking Dead ne se reflétera pas seulement dans les paramètres et les personnages qui accompagnent l’aventure, il est prévu que le jeu aura une mécanique entièrement dédiée au ralentissement des hordes de marcheurs avec abondant objets mobiles, pièges mortels, appâts explosifs beaucoup plus.

Bien que le bande-annonce en direct ce qui a annoncé Constructeur de ponts: The Walking Dead n’offre pas beaucoup de détails sur le gameplay, le jeu est connu pour arrivera cette année aux PC, aux appareils mobiles, aux consoles de la génération actuelle et aux consoles à venir. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette série, nous vous recommandons de revoir l’analyse de Bridge Constructor: Portal, le jeu le plus récent de la franchise.

En savoir plus: Bridge Constructor et The Walking Dead.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["pc"]).setTargeting("publisher", ["headup-games"]).setTargeting("genre", ["otros","puzle"]).setTargeting("game", ["bridge-constructor-portal"]).setTargeting("url_sha1", "57e31eed11782ebdccad3878bd3bf733b7f18d58");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');