Lors de Opening Night Live 2020, l’événement d’ouverture de la gamescom 2020, il y a eu un certain nombre d’annonces et de surprises. L’une des révélations a été Bridge Constructor: The Walking Dead, un titre qui unira les mondes des deux franchises.

Le titre ClockStone and Headup a été introduit sans date de sortie exacte, mais nous savions qu’il allait être disponible cette année. Si vous êtes fan de la série, vous serez heureux de savoir que ce crossover spécial a déjà une date de sortie.

Constructeur de ponts: The Walking Dead est juste au coin de la rue

ClockStone et Headup ont rapporté que Bridge Constructor: The Walking Dead fera ses débuts le 19 novembre sur la plupart des systèmes. Le titre peut être apprécié ce jour-là sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC, ainsi que sur les appareils iOS et Android.

La seule version du jeu qui ne fera pas ses débuts le 19 novembre sera la PlayStation 5. Le jeu n’a toujours pas de date de sortie sur la console de Sony, mais ClockStone a signalé qu’il sera prêt peu de temps après sur le reste des systèmes. En outre, il a été confirmé que sa version PC sera proposée sur Steam.

Le titre conserve les mécanismes qui caractérisent Bridge Constructor, mais est combiné avec l’univers attrayant de The Walking Dead. Votre mission sera de commander à un groupe de survivants de lutter contre des heures de zombies et d’autres dangers.

Vous devrez aider Daryl, Michonne, Eugène et d’autres personnages à créer des ponts pour s’échapper et des pièges pour tuer tous les ennemis à l’écran. Voulez-vous voir à quoi il ressemble? Alors ne manquez pas la bande-annonce ci-dessous:

«Préparez-vous pour le crossover ultime! Bridge Constructor: The Walking Dead combine le jeu de puzzle légendaire et stimulant de Bridge Constructor avec l’univers post-apocalyptique des marcheurs de la série AMC The Walking Dead », lit-on dans sa description.

Bridge Constructor: The Walking Dead fera ses débuts le 19 novembre sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC et appareils mobiles. Plus tard, il arrivera sur PlayStation 5. Dans ce lien, vous trouverez plus d’informations à ce sujet.

