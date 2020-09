Lors de l’un des événements PlayStation 5 cet été, Sony a dévoilé l’un des titres les plus ambitieux que nous ayons pu ajouter à notre bibliothèque. Kena: Pont des esprits Il a immédiatement attiré l’attention de millions de joueurs, un titre plein de magie qui nous fera sentir que nous sommes à l’intérieur d’un film d’animation. Cet air frais pour l’industrie sera, sans aucun doute, l’un des jeux vidéo les plus attendus pour la génération actuelle et la prochaine génération de consoles.

Bien que cette aventure pleine de fantaisie ait été confirmée PC, PlayStation 4 et Playstation 5, Ember Lab, les développeurs du jeu, ont récemment annoncé par une déclaration sur leur profil Twitter officiel que son lancement serait retardé. jusqu’au début de 2021.

«Cette année a apporté de nombreux défis et notre transition vers le travail à domicile a rendu le développement du jeu plus lent que prévu. Pour cette raison, nous avons pris la décision difficile de retarder la sortie de Kena: Bridge of Spirits jusqu’au début de 2021. Nous n’avons pas pris cette décision à la légère, mais nous croyons que c’est le meilleur pour le jeu et le bien-être de l’équipe. Nous utiliserons ce temps pour donner au jeu l’éclat qu’il mérite et offrir une expérience à la hauteur de notre vision et de nos attentes. «

Kena: Bridge of Spirits est un jeu vidéo de nouvelle génération qui apportera sans aucun doute une aventure spectaculaire pleine de magie, d’adorables créatures et de batailles épiques. En tant que joueurs, il faudra attendre 2021 pour profiter d’un titre qui non seulement hésitera à nous surprendre par ses graphismes, mais il faudra aussi se plonger dans un monde pour découvrir les secrets de cette communauté qui se cache dans une forêt.