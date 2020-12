Le jeu arrivera sur PS5, PS4 et PC en 2021, à une date qui n’a pas encore été confirmée.

Kena: Bridge of Spirits devait être lancé cette année, mais il y a quelques semaines, son retard a été confirmé jusqu’en 2021. Depuis, nous n’avons pratiquement rien entendu parler de son développement jusqu’à présent, depuis Laboratoire Ember, les créateurs du jeu, ont partagé de nouvelles captures d’écran du jeu via Twitter, que vous pouvez voir sous ces lignes.

Cette aventure fantastique, exclusive à la console PlayStation, à venir sur PS4 et PS5, ainsi que sur PC, pour les prochains mois. En attendant que la date de lancement de Kena: Bridge of Spirits soit confirmée, vous pourrez vous délecter des nouveaux clichés de cette proposition, qui promet une section artistique pleine de beauté comme l’un de ses points forts. On peut aussi voir le conception de certains des ennemis auquel nous devrons faire face.

Kena: Bridge of Spirits nous emmènera à travers un monde plein de couleurs dans lequel nous devrons résoudre une série d’énigmes en cours de route. Nous serons accompagnés d’êtres appelés Rot, qui nous aideront dans la tâche. Il ne promet pas d’être un monde ouvert, mais il a une largeur de terrain à parcourir entre ses régions et aussi promet de profiter de DualSense sur PS5. Ce sera une aventure modeste qui peut être “terminée en un week-end”, donc elle sortira à un prix réduit, même si ce montant n’a pas été confirmé.

De cette façon, avec les nouvelles images, nous pouvons avoir une meilleure idée de l’état de ce Kena: Bridge of Spirits, qui sera disponible tout au long de 2021.

