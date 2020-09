Par Rodolfo León

11.09.2020 17h58

L’événement L’avenir du jeu d’il y a quelques mois nous a montré quelques jeux qui viendront à Playstation 5, et l’un des plus frappants était Kena: Pont des esprits. Cette nouvelle IP par Laboratoire Ember se démarquait grâce à son style artistique incroyable et bien qu’en tant que tel ce titre n’ait pas de date de sortie exacte, beaucoup s’attendaient à ce qu’il fasse ses débuts pendant la fenêtre de sortie du PS5. Malheureusement, ce ne sera plus comme ça.

À travers Twitter, ses développeurs ont révélé que Kena: Pont des esprits Il n’arrivera plus cette année et il va maintenant falloir attendre le premier trimestre 2021 pour en profiter:

«L’équipe Ember Lab est très heureuse de l’accueil et du soutien incroyables de Kena: Bridge of Spirits. Vos belles paroles et votre enthousiasme pour le jeu nous ont inspiré.

Cette année nous a apporté de nombreux défis et notre transition vers le travail à domicile a encouragé le développement plus que prévu. Pour cette raison, nous avons pris la difficile décision de reporter le lancement de Kena: Bridge of Spirits au premier trimestre 2021. Ce n’était pas une décision facile, mais c’est dans le meilleur intérêt du jeu et du bien-être de l’équipe. Nous profiterons de ce temps pour lui donner le poli qu’il mérite et nous assurer de lancer une expérience à la hauteur de nos visions et de vos attentes.

Nous sommes impatients de vous donner plus d’informations sur Kena à l’avenir et de vous offrir une expérience fantastique l’année prochaine.