Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 04/12/2020 09:00

Les Game Awards élargit à nouveau son catalogue de présentateurs. En plus de Tom Holland et Eddie Vedder, il a été confirmé que deux actrices se joindront à la grande nuit des jeux vidéo la semaine prochaine.

Grâce au compte officiel des Game Awards sur Twitter, il a été confirmé que Brie larson, connue pour son rôle de capitaine Marvel, et Gal Gadot, qui joue Wonder Woman dans le DCEU, fera partie des Geoff Keighley Awards.

Jeudi prochain, @GalGadot, star du prochain @WonderWomanFilm, rejoint #TheGameAwards en tant que présentateur. Diffusion en direct le 10 décembre partout. pic.twitter.com/Ky6P1h8ZF6 – The Game Awards (@thegameawards) 3 décembre 2020

Pour le moment On ne sait pas si les actrices seront chargées de révéler un projet secret, ou ils ne livreront qu’un prix. Cependant, il est intéressant de voir comment les personnalités hollywoodiennes s’intéressent de plus en plus aux jeux vidéo. Par exemple, Brie Larson a joué dans plusieurs publicités Nintendo et a mentionné qu’elle voulait jouer dans un film Metroid.

#TheGameAwards est fier d’accueillir @brielarson en tant que présentateur en direct jeudi prochain lors de la plus grande soirée du jeu vidéo! pic.twitter.com/dBvx6C3Hiz – The Game Awards (@thegameawards) 4 décembre 2020

Nous vous rappelons que Les Game Awards auront lieu le 10 décembre à 18h00 (Heure de Mexico), et ici vous pouvez rencontrer tous les nominés.

Via: Les Game Awards

Surprise, Batman: Arkham Knight reçoit une nouvelle mise à jour

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.