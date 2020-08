Escouade 99 est un remake canadien-français de la comédie policière à succès Brooklyn Nine-Nine, transplanté dans un quartier policier du Québec avec une nouvelle distribution francophone. Malheureusement, le casting n’a pas frappé la bonne note avec le casting original de Brooklyn Nine-Nine, avec Melissa Fumero, qui joue Amy Santiago dans l’original, faisant exploser le remake pour avoir interprété les deux personnages latins en tant que femmes blanches, rapporte IndieWire.

Le rôle original de Fumero et celui joué par l’actrice latina Stephanie Beatriz ont été choisis avec des actrices non latines, ce qui a amené Fumero à tweeter « Je suis soudainement curieux de connaître la population latina du Québec. »

Je dois encore un jour après avoir regardé ça … Je suis soudainement curieux de connaître la population latina du Québec. Dis juste 🤔 – Melissa Fumero (@melissafumero) 20 août 2020

Bien que Fumero admette que le Québec n’a peut-être pas une grande population latino-américaine, elle affirme également que les rôles adaptés d’Amy et Rosa «pourraient être allés à N’IMPORTE QUEL BIPOC. Elle a ensuite précisé que le fardeau de ces erreurs devrait être placé sur les «décideurs», pas sur les actrices spécifiques qui ont fini dans les rôles.

J’y ai beaucoup réfléchi, et cela revient essentiellement à ceci … alors que je comprends que la population latina est très petite au Québec (et combien d’entre eux sont des acteurs amusants?), Les rôles d’Amy n Rosa auraient pu allé à N’IMPORTE QUEL BIPOC, donc c’est décevant de voir cette occasion manquée. – Melissa Fumero (@melissafumero) 21 août 2020

Alors que Brooklyn Nine-Nine a une huitième saison en production, son statut actuel n’est pas clair en raison des difficultés créées par la crise du COVID-19. En juillet, après des protestations continues contre la brutalité policière aux États-Unis, les showrunners ont mis au rebut le matériel existant pour la huitième saison en faveur de la refonte de la représentation des policiers dans l’émission. On ne sait pas quand le spectacle reviendra, ni quels changements pourraient être apportés.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible JavaScript pour regarder des vidéos.

Les meilleures nouvelles sorties de jeux sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 23-29 août 2020Les guerres sanglantes des entreprises qui préparent le terrain pour Cyberpunk 2077 – Cyberpunk Lore7 moments les plus fous de la série Black OpsZack Snyder’s Justice League Teaser Trailer BreakdownWonderWonder Woman 1984 New Trailer Breakdown – 12 choses à savoirTop nouveaux jeux vidéo sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 16-22 août 2020Apex Legends Rampart Guide: Abilities and How To Use The New LegendThe Mortyest Moments From Rick et Morty Saison 2! Listes de souhaits de lancement de la PS5 et de la série X | Generation NextHitman 3 sur Epic Games Store, Call Of Duty Cold War confirmé et utilisations PS5 DualSense | Save StateBattletoads Video ReviewAHS Hotel Episode 12 « Soyez notre invité » Répartition finale

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec la vidéo HTML5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez saisir votre date de naissance pour visionner cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les règles de GameSpot

Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Lecture en cours: Brooklyn Nine-Nine – Bande-annonce officielle « All-Action »