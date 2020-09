Par Dom Peppiatt,

inXile Entertainment a publié un nouveau patch pour Wasteland 3 qui résout certains problèmes dans le jeu et corrige un problème grave qui affectait la progression et sauvait la perte de données.

Le patch 1.1.0, qui est maintenant disponible sur PC, arrivera bientôt sur les consoles, corrige divers problèmes révolutionnaires qui «feraient perdre la progression des personnages et des quêtes» dans le RPG post-apocalyptique.

De plus, si vous avez été confronté à des écrans de chargement bloqués à 33%, le nouveau patch les trie pour vous (mais inXile note que certains problèmes d’écran de chargement peuvent persister, même une fois que vous avez mis à jour vers la version 1.1.0).

Il y a quelques changements d’équilibre qui arrivent dans le jeu avec le nouveau patch; plus particulièrement, Polly et les poulets Cyborg sont en train d’être polis.

Le développeur insiste sur le fait que les joueurs de Wasteland 3 qui souhaitent jouer en coopération doivent «s’assurer que les versions de leurs clients correspondent, car des clients incompatibles peuvent causer des problèmes imprévus».

Alors gardez cela à l’esprit si vous jouez avec vos amis.

Vous pouvez consulter les notes de mise à jour complètes pour la version 1.1.0 ci-dessous.

Quêtes et gameplay

Correction de problèmes pouvant entraîner la perte de la progression du personnage et de la quête

Correction de la rencontre de Fishlips

Correction d’un problème où certains joueurs voyaient une intro du site Ambush en boucle sans fin

La quête La Perla peut maintenant être terminée

Polly et les poulets Cyborg ont été renforcés

Coopérative

Correction de problèmes pouvant entraîner la perte de la progression du personnage et de la quête

Correction de plusieurs problèmes pouvant entraîner un écran de chargement infini

Nous savons que ce problème affecte encore certains joueurs et nous enquêtons

Correction d’un problème de synchronisation où l’hôte et l’invité pouvaient voir le Kodiak à différents endroits après avoir reçu un appel radio

L’hôte et les invités ne recevront plus d’appels radio différents sur la carte du monde

Résolution d’un problème où un joueur ne voyait qu’un écran noir pendant que l’autre regardait la vidéo d’introduction

Résolution d’un problème qui empêchait un joueur de se déconnecter lors de la création de personnage au QG des Rangers pour que le jeu de l’autre joueur ne réponde plus

Correction d’un crash pouvant survenir lorsqu’un deuxième joueur rejoint une conversation en cours avec Irv

Correction d’un crash pouvant survenir pour l’invité lorsqu’il parlait avec Hope Emerson

Stabilité

Correction d’un possible gel à l’approche d’un robot spécifique à Broadmoor Heights

Correction d’un problème où l’interface utilisateur pouvait disparaître si vous visualisez le menu principal pendant une longue période

