Abandonnez l’espoir que tous ceux qui entrent ici sont décalés. Capture d’écran: Awe Interactive

«Rhythm FPS roguelike» n’est pas une série de mots que je pensais voir enchaînés pour décrire un jeu vidéo. Mais l’année 2020 s’engage à me surprendre, tantôt pour le mal (surtout pour le mal de nos jours) mais parfois pour de bon. BPM: Bullets Per Minute est l’une de ces bonnes surprises.

Disponible maintenant sur Steam, BPM: Bullets Per Minute, ou simplement BPM, est un jeu de rythme semblable à Crypt of the Necrodancer dans lequel vous rechargez et tirez votre arme sur le rythme pour endommager les ennemis. Vous pilotez une Valkyrie à travers différents royaumes (qui dans ce jeu est un monastère tentaculaire et labyrinthique) tuant des bugs, des chauves-souris, des démons et plus encore. C’est un peu plus indulgent que les grilles de carte de Necrodancer, vous pouvez donc encercler et utiliser des capacités (sans temps de recharge bien sûr) à votre guise sans vous soucier du rythme. Les tirs successifs sur battement augmentent votre multiplicateur de dégâts jusqu’à 4x, tandis que le décalage entraîne un raté que j’aime imaginer être un pistolet coincé ou votre avatar étant tellement frustré par votre incapacité à garder le temps qu’il refuse de tirer, dégoûté par votre manque de rythme.

Les joueurs commencent avec une Valkyrie impuissante et un simple pistolet. En parcourant les niveaux de nettoyage des salles, vous pouvez potentiellement gagner de nouvelles armes, des potions de santé, de l’argent et de l’équipement. Comme tous les roguelikes, la mort réinitialise votre progression au début, annulant tous les avantages que vous avez peut-être acquis. Tout cela est rendu plus complexe par différents modificateurs: par exemple, vous n’obtiendrez pas toujours le même type de niveau lorsque vous chargez. Parfois, vous en aurez un où le sol est recouvert de glace, ce qui vous fait glisser, vous et vos ennemis. glisser partout et, comme je l’ai découvert, dans des fosses sans fond. Il existe une variante infestée où les pièces sont peuplées d’une quantité supplémentaire de spiderlings grimpants qui font des ravages. Ma moins préférée est la version Glass, où vous et vos ennemis subissez et infligez le double de dégâts.

C’est souvent la dernière chose que vous voyez avant de mourir. Capture d’écran: Awe Interactive

Il y a de fortes chances que vous soyez nul à ce jeu au début. Ces bébés chauves-souris tirant des projectiles ont été mon fléau lors de mes 50 premières tentatives. J’ai demandé au développeur David Jones de Awe Interactive s’il avait des conseils, et il a offert de bons conseils pour les noobs.

« Mon plus gros conseil serait de mitrailler comme s’il n’y avait pas de lendemain », a-t-il déclaré par e-mail. «Le jeu est basé sur le gameplay de Quake. Donc, fondamentalement, pendant que vous jouez, maintenez enfoncée la marche à gauche à peu près tout le temps. Les ennemis tirent à votre dernier emplacement (généralement), donc si vous déménagez vers un nouvel emplacement, vous leur manquerez à chaque fois. «

Le monde du BPM est un paysage clairsemé de rouge et d’orange qui peut être irritant pour les yeux. Vous pouvez trouver des statues parmi les cartes monochromes sur lesquelles offrir des pièces en échange de bonus à vos statistiques – précision, dégâts, santé, vitesse et chance pour n’en nommer que quelques-uns. Vous gagnez également des clés pour déverrouiller des coffres et des portes. Les clés sont rares, tandis que les coffres sont assez communs, ne rapportant souvent rien ou pire, un ennemi surprise à combattre.

La bande-son du heavy metal qui dicte chacun de vos mouvements est assez agréable pour être écoutée en boucle, ce qui est bien parce que vous entendrez beaucoup la même chanson si vous n’avez pas défini la partie tournante. Mon épanouissement musical préféré dans le jeu vient à la fin d’un combat de boss. Alors que le boss attend que vous portiez le coup fatal, les coups que vous tirez pour l’achever sont en phase avec la fin de la chanson. Cela vous donne l’impression d’être la star d’un groupe qui obtient sa propre grande finale en solo.

Si certains des sprites vous semblent familiers, n’ajustez pas vos yeux. Ce sont d’anciens actifs Paragon qui sont en vente sur le magasin Unreal Engine Marketplace depuis que ce jeu a disparu. David Jones a expliqué le choix:

Notre décision d’utiliser les actifs de la boutique Unreal était basée sur notre désir de rendre le jeu dans son ensemble aussi ambitieux que possible. En tout, le jeu contient plus de 40 objets, 15 armes à feu et environ 50 ennemis uniques – qui, sur le plan technique, nécessitent beaucoup de comportement et de logique d’animation. Tout cela aurait été impossible à réaliser pour une équipe de notre taille (deux développeurs à plein temps) sans s’appuyer sur l’écosystème Unreal. En tant que tel, nous avons décidé de trouver des personnages appropriés et avons conçu notre jeu pour les contourner. C’est quelque chose qui a permis à notre vision d’être large et passionnante.

Certaines de mes parties préférées du jeu sont cachées dans les petits détails. Vous contrôlez un avatar presque sans visage et sans voix, sans histoire globale. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes là où vous êtes, et vous n’avez pas eu plus de but que de tuer tout ce qui bouge. Malgré l’environnement dépouillé, il y a une personnalité décalée dans le jeu. J’ai adoré ça, quand je prends un nouveau revolver, ma Valkyrie Goll donne une petite tape à l’arme comme pour dire «aww regarde le pistolet widdle avec lequel je vais muw-der toutes les choses. C’est trop mignon! »

Laissez-moi le caresser des lâches! Capture d’écran: Awe Interactive

J’aime particulièrement Munin et Hugin, le grand forgeron de chien de heccin de métal et le gigantesque marchand d’oiseaux, même si les deux, je suis triste à dire, ne peuvent pas être des animaux de compagnie. Ils dansent dans leurs petites pièces sur une musique plus légère et plus amusante que les rythmes de métal sombre que vous entendez à l’extérieur, et ils vous récompensent avec plus de produits, plus vous en achetez. Il y a aussi de mignons petits renards qui dirigent la banque (une bonne idée pour préserver votre or jusqu’à la mort), mais ils ne sont pas aussi charmants que Munin et Hugin.

J’ai raté tout le boom «roguelike» qui semblait surgir il y a quelques années, mais les jeux de rythme sont ma confiture (heh). J’ai toujours mon disque Guitar Hero même si je n’ai plus de guitare en plastique. J’attaquerais et détrônerais également Dieu pour un nouveau jeu Elite Beat Agents. Dernièrement, j’ai l’impression que beaucoup (mais pas tous, s’il vous plaît ne venez pas pour moi, les fans d’osu!) De nouveaux jeux de rythme se sont éloignés du fait d’être joué à la maison pour se tourner vers de grandes enceintes flashy et d’un coût prohibitif. Pensez à Taiko Drum Master ou Pump it Up – des jeux que vous ne pouvez découvrir que dans les arcades ou dans la salle de jeux de votre convention d’anime locale.

Ainsi, alors que les parties roguelike et FPS du BPM ne m’ont pas plu personnellement, la partie rythmique a tellement fait qu’elle a dépassé toute hésitation que je ressentais à propos des deux premiers. Il faut du temps pour entrer dans un bon rythme (désolé!) De prise de vue et de rechargement, mais vous irez mieux. Je me sens comme une déesse quand je peux nettoyer une pièce sans me faire toucher (prends ça, putains de bébés chauves-souris), et c’est encore plus amusant quand tu inventes tes propres rythmes syncopés pour tuer des ennemis – comme si je créais ma propre musique de la mort.