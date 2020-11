Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Suite à leur ascension en tant que développeur de Halo, Bungie s’est lancé dans une nouvelle aventure avec Destiny, un titre présenté comme un aperçu de l’avenir des jeux en tant que service et des expériences multijoueurs. Cependant, ces ambitions se sont heurtées de front à la tension entre l’entreprise et Activision et la relation s’est rompue. Maintenant, avec Destiny 2 entre leurs mains et une tentative de faire ce qu’ils ont toujours voulu avec la franchise, certains pensent que Bungie joue son présent et son avenir, mais il s’avère que la société a des atouts dans sa manche.

Lors d’un entretien avec Metro, Pete Parsons, PDG de Bungie, a révélé que le projet d’incubation de l’entreprise avait donné des résultats meilleurs que prévu. Il y a 3 ans, Bungie a commencé par la formation d’équipes qui auraient des développements différents en charge, l’objectif à l’époque était de former des talents et non de créer de nouvelles IP, cependant, comme le souligne Parsons, le travail effectué par les nouvelles valeurs de la La société a été très bonne et cela a changé la perspective: “La façon de penser à cela ne concerne pas seulement les nouveaux jeux. En fait, un processus autour de la façon dont nous voulons incuber le potentiel de nouveaux titres, mais surtout , nouveau talent surprenant.

En ce sens, le responsable a souligné: “ironiquement, nous nous attendions à un taux d’échec élevé des incubations et ce qui s’est passé, c’est que nous sommes très enthousiastes à propos du travail qui est en cours, pas seulement pour continuer avec l’univers de [/i]destin[/i], mais parce que nous avons pu construire une grande banque de talents. Ces incubations sont vraiment incroyables. “

Donc, il semble qu’il y ait un avenir pour Bungie et comme la société devrait lancer Destiny 3, il ne serait pas surprenant qu’elle surprenne avec une nouvelle IP.

